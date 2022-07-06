Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 10T, benchmark testlerinde görüldü: Tüm telefonları geride bırakıyor

    Yakında tanıtılması beklenen OnePlus 10T, benchmark testlerinde görünmeye başladı. Testlerde oldukça yüksek bir puana ulaşmayı başaran yeni telefon, Android dünyasının yeni lideri olabilir. 
    1

    Yeni performans canavarı OnePlus 10T AnTuTu'da göründü
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında başarılı modellere imza atan OnePlus, yakın zamanda yeni amiral gemisi OnePlus 10T’yi tanıtacak. Geçtiğimiz hafta ilk render görüntüleri sızdırılan yeni telefonun, şimdi de AnTuTu skoru ortaya çıktı.

    Android dünyasının yeni lideri olabilir

    Digital Chat Station tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde OnePlus PGP110 kod adıyla gözüken ve OnePlus 10T olduğu düşünülen yeni telefonun, 1.131.151 puan almayı başardığı görülüyor. Bununla birlikteelde edilen bu skorun piyasadaki diğer tüm Android cihazlardan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca yeni ekran görüntüsü, cihazın stres testi sırasında CPU sıcaklıklarını 50 derecenin altında tutmayı başardığını yani iyi bir soğutma çözümü ile geleceğini ortaya koyuyor.

    Kısa bir süre önce Amazon'da 799 euro fiyat etiketiyle listelenen OnePlus 10T'nin Full HD+ çözünürlüğe sahip 120Hz 6,7 inç kavisli E4 AMOLED ekran150W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya, 12GB'a kadar RAM, 50MP ana kamera dahil olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu ve Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelmesi bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız