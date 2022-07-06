OnePlus 10T, benchmark testlerinde görüldü: Tüm telefonları geride bırakıyor

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Akıllı telefon pazarında başarılı modellere imza atan OnePlus, yakın zamanda yeni amiral gemisi OnePlus 10T’yi tanıtacak. Geçtiğimiz hafta ilk render görüntüleri sızdırılan yeni telefonun, şimdi de AnTuTu skoru ortaya çıktı.

Android dünyasının yeni lideri olabilir

Digital Chat Station tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde OnePlus PGP110 kod adıyla gözüken ve OnePlus 10T olduğu düşünülen yeni telefonun, 1.131.151 puan almayı başardığı görülüyor. Bununla birlikteelde edilen bu skorun piyasadaki diğer tüm Android cihazlardan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca yeni ekran görüntüsü, cihazın stres testi sırasında CPU sıcaklıklarını 50 derecenin altında tutmayı başardığını yani iyi bir soğutma çözümü ile geleceğini ortaya koyuyor.

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Kısa bir süre önce Amazon'da 799 euro fiyat etiketiyle listelenen OnePlus 10T'nin Full HD+ çözünürlüğe sahip 120Hz 6,7 inç kavisli E4 AMOLED ekran, 150W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya, 12GB'a kadar RAM, 50MP ana kamera dahil olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu ve Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelmesi bekleniyor.

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