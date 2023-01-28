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    OnePlus 11R 5G'nin renk seçenekleri ortaya çıktı

    7 Şubat'ta tanıtılacak olan OnePlus 11R 5G, Galaktik Gümüş ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebilir. İşte Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak telefonun detayları:
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    OnePlus 11R 5G'nin renk seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın, 7 Şubat'ta gerçekleştireceği Cloud 11 etkinliğinde bir dizi yeni ürün piyasaya sürecek. Bu ürünler arasında yer alan OnePlus 11R 5G'nin yakın bir zamanda yapılan bir Tweet paylaşımı sayesinde olası renk seçeneklerini ortaya çıktı.

    OnePlus 11R 5G, iki farklı renk seçeneğiyle gelebilir

    FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran ile gelmesi beklenen OnePlus 11R 5G, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak. 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunması beklenen cihaz kutudan Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile çıkacak.

    Tipster Mukul Sharma tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre OnePlus 11R 5G, Galaktik Gümüş ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelebilir. Cihazın, 50 + 12 + 2 MP sensör içeren üçlü bir arka kamera kurulumuna ve 16 MP'lik selfie kamerasına sahip olması da oldukça muhtemel.

    100W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olması beklenen cihazın iki farklı depolama yapılandırmasıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip varyantın 430 ila 490 dolar fiyatla satılması beklenirken 6 GB RAM ve 512 GB depolama alanı içeren varyantın 490 ila 555 dolar arasında bir fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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