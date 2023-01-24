Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamera performansı Pixel 7 Pro ile karşılaştırıldı

Tam Boyutta Gör 1 Şubat'ta tanıtılacak olan Samsung'un yeni serisi Galaxy S23, lansmana sayılı günler kala satışa bile çıktı. Neredeyse tüm özellikleri sızdırılan seriden Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamerası ile çekilmiş birçok yeni görsel de ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy S24 serisinde Snapdragon'u tercih edecek! 10 sa. önce eklendi

Galaxy S23 Ultra, kamera performansıyla oldukça iddialı

Yakın bir zamanda, 200 MP’lik ISOCELL HP2 sensörüne ev sahipliği yapan Samsung Galaxy S23 Ultra ile çekilmiş yeni görseller ortaya çıktı. Twitter'da yapılan paylaşımda Galaxy S23 Ultra ve Pixel 7 Pro ile çekilen görseller kıyaslandı.

Yukarıdaki paylaşımdan görüldüğü üzere hem Galaxy S23 Ultra ile hem de Pixel 7 Pro ile çekilmiş selfie'ler bulunmakta. İki resim arasında ise 12 MP selfie kamerasına sahip Galaxy S23 Ultra ile çekilen selfie, daha gerçekçi bir görüntüyle karşımıza çıkmakta.

Yukarıdaki tweet'de ise her iki cihazla da 30x yakınlaştırma yapılarak çekilmiş görseller bulunmakta. Galaxy S23 Ultra ile çekilmiş görsel, ayrıntıları korurken renkleri olduğundan daha canlı göstermekte. Pİxel 7 Pro ile çekilen resmin ise zoom yapıldıkça kalitesi düşmüş ancak resmin daha gerçeğe yakın renklere sahip olması dikkat çekmekte.

Yukarıdaki tweet paylaşımı, Galaxy S23 Ultra ile farklı şekillerde yakınlaştırmaların yapıldığı görselleri içermekte. Yakınlaştırma oranı arttıkça kalite bozulsa da cihazın oldukça iyi bir yakınlaştırma performansına sahip olduğu görülmekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S23 Ultra'nın kamerası Pixel 7 Pro ile karşılaştırıldı