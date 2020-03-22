Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify, fotoğraflardan şarkı önerisi yapabilecek bir özellik üzerinde çalışıyor

    Spotify, galeriden seçtiğiniz ya da uygulama içinden çektiğiniz fotoğraflara göre müzik önermek için yeni bir özelliği test ettiğini bildiriyor. Yeni özellik bu sene içerisinde platforma eklenebilir.
    16 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
    661
    2
    2
    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Spotify, fotoğraflardan şarkı önerisi yapabilecek bir özellik üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Spotify kullanıcı sayısını her geçen gün artırırken, yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Spotify üzerinde çalıştığı bu özellik ile farklı bir yön kazanacak. Platforma birçok yeni özellik kazandırmak için çalışmalar yapan Spotify, son olarak evcil hayvanlarınız için çalma listesi oluşturabiliceğiniz bir özellik eklemişti. Şirketin son çalışması ise galeriden seçtiğiniz ya da uygulamadan çektiğiniz fotoğraflara göre çalma listesi oluştarabilecek bir özellik üzerine.

    Ayrıca Bkz. "'Call of Duty: Warzone' yükselişe devam ediyor: 10 günde 30 milyon oyuncuyu aştı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Spotify'dan ücretsiz abonelere büyük kıyak!

    Yeni özellik sayesinde, uygulamanın yerleşik özelliği olacak kamerayla fotoğraf çekebilir veya galerinizden bir fotoğraf seçip sisteme gönderebilirsiniz. Gelecek olan yeni özellik sayesinde seçtiğiniz ya da çektiğiniz bu fotoğraflara bağlı olarak size çalma listeleri sunulacak.

    “Bir fotoğraf çekin ve sadece sizin için seçilen anınıza ve ruh halinize uygun müziğin keyfini çıkarın.” diyor Spotify.

    Her zaman olduğu gibi, kameranın kullanımını içeren özellikler gizlilik meraklıları tarafından sorgulanacaktır. Bu durumu önlemek için Spotify, fotoğrafların sunucularına kaydedilmeyeceğini bir mesajla belirtirken; “Fotoğrafı yalnızca size müzik önermek için kullanacağız. Fotoğrafı daha sonra kaydetmeyeceğiz veya kullanmayacağız.” ifadelerinde bulundu.

    Yeni özellik şu an için test aşamasında ve bu sene sonlarında platforma eklenebilir.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozakin70 (Pickle Rick) 13 sa.
    Gel de inan şimdi 😂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 15 sa.
    Yani tipinize bakarak müzik seçiyor. Punk mısın, hipster veya apaçi misin ona karar verip sana şarkı listeliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Salgında köpek gezdirmenin alternatif yolu: Drone kullanmak 5 sa. Goodram 1 TB’a kadar ölçeklenen NVMe sürücülerini duyurdu 6 sa. Türkiye'de koronavirüsten ölen hasta sayısı 30'a ulaştı 6 sa. Twitter, Elon Musk’ın koronavirüs tweetini silmeyecek 7 sa. Koronavirüs karantinasında TV+ kullanımı yüzde 60 arttı 7 sa. Koronavirüs salgını dolayısıyla hava kirliliği azaldı 8 sa. OnePlus 7 Pro yakında Wi-Fi 6 desteğine kavuşacak 8 sa. Çin tamamı robotlardan oluşan hastanenin açılışını yaptı 10 sa. Siri artık koronavirüs tanısı konulmasına yardımcı olabiliyor 11 sa. PS Store Türkiye'de 'kampanyalar' kaldırıldı: Oyunculardan tepki var 11 sa. WhatsApp, artan internet kullanımı nedeniyle sunucu kapasitesini iki kat artırdı 12 sa. Netflix'ten, Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden sektör çalışanlarına 100 milyon dolarlık fon 12 sa. Motorola Moto G8 Power Lite'ın fiyatı ortaya çıktı 13 sa. Facebook Messenger kullanıcıları artık bir mesajı beşten fazla kişiye iletemeyecek 13 sa. Tek PC'de iki kişi, 2 farklı oyun açma | Unraid testi 13 sa. Realme Narzo 10, yapay zeka destekli 48MP kamerayla gelecek 14 sa. Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi telefonlara gelecek yeni özellikler belli oldu 14 sa. OnePlus 7T ve 7T Pro 'anında çeviri' özelliğine kavuştu! 15 sa. Redmi K30 Pro daha önce hiçbir telefonda olmayan bir özellikle gelecek 15 sa. Sağlık Bakanlığı’ndan “15 dakikalık koronavirüs testi” açıklaması 16 sa. GÖRÜNTÜLENEN Spotify, fotoğraflardan şarkı önerisi yapabilecek bir özellik üzerinde çalışıyor Sonraki Dünyanın ilk dijital kol saati yenilendi 18 sa. SoundCloud ve Twitch evde kalan sanatçılara para kazandıracak 19 sa. En küçük AMD Ryzen işlemcili devre kartı tanıtıldı 1 gün Android Auto ve Apple CarPlay, sürücülerin dikkatini alkollü araba kullanmaktan çok dağıtıyor 1 gün Koronavirüs, NASA'nın insanlı Ay programını da vurdu 1 gün Çin, KOVİD-19’u dünyaya duyurmasının ardından hayatını kaybeden doktorun ailesinden özür diledi 1 gün 2020 Skoda Octavia Combi'nin detaylı fotoğrafları paylaşıldı [Galeri] 1 gün Koronavirüsten ülkemizde ölüm sayısı 21 oldu 1 gün Windows 10 yeni arayüzü Instagram paylaşımında göründü 1 gün Mozilla da FTP desteğini sonlandırıyor 1 gün Twitter daha fazla sağlık uzmanının hesabını onaylayacak 1 gün Windows 10 Enterprise sürüm 1709’un destek süresi uzatıldı 1 gün MSI Optix MAG272CQR oyuncu monitörünü denedik 1 gün YouTube artık güvenilir koronavirüs videolarını ana sayfada gösterecek 1 gün Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi 1 gün ZTE Axon 11 5G'nin hangi işlemciyle geleceği belli oldu 1 gün Asetilkolin bağımlı M1 reseptör eksitasyonu hafızanın temelini oluşturuyor 1 gün Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı 1 gün Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi 1 gün Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    DonanımHaber
    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koro...
    DonanımHaber
    Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görün...
    DonanımHaber
    Tomb Raider ve Lara Croft and the Temple of Osiris Steam'de Üc...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Red Bull Player One Finallerine Katılacak Oyuncular Belirlendi!
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim