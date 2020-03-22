Spotify, fotoğraflardan şarkı önerisi yapabilecek bir özellik üzerinde çalışıyor

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Spotify kullanıcı sayısını her geçen gün artırırken, yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Spotify üzerinde çalıştığı bu özellik ile farklı bir yön kazanacak. Platforma birçok yeni özellik kazandırmak için çalışmalar yapan Spotify, son olarak evcil hayvanlarınız için çalma listesi oluşturabiliceğiniz bir özellik eklemişti. Şirketin son çalışması ise galeriden seçtiğiniz ya da uygulamadan çektiğiniz fotoğraflara göre çalma listesi oluştarabilecek bir özellik üzerine.

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Yeni özellik sayesinde, uygulamanın yerleşik özelliği olacak kamerayla fotoğraf çekebilir veya galerinizden bir fotoğraf seçip sisteme gönderebilirsiniz. Gelecek olan yeni özellik sayesinde seçtiğiniz ya da çektiğiniz bu fotoğraflara bağlı olarak size çalma listeleri sunulacak.

“Bir fotoğraf çekin ve sadece sizin için seçilen anınıza ve ruh halinize uygun müziğin keyfini çıkarın.” diyor Spotify.

Her zaman olduğu gibi, kameranın kullanımını içeren özellikler gizlilik meraklıları tarafından sorgulanacaktır. Bu durumu önlemek için Spotify, fotoğrafların sunucularına kaydedilmeyeceğini bir mesajla belirtirken; “Fotoğrafı yalnızca size müzik önermek için kullanacağız. Fotoğrafı daha sonra kaydetmeyeceğiz veya kullanmayacağız.” ifadelerinde bulundu.

Yeni özellik şu an için test aşamasında ve bu sene sonlarında platforma eklenebilir.

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