OnePlus 8 Lite'ın (OnePlus Z) çıkışı yaza ertelendi

Tam Boyutta Gör

OnePlus kısa bir süre önce OnePlus 8 ve 8 Pro isimli yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmıştı. Çinli şirketin aynı etkinlikte OnePlus 8 Lite modelini de duyurması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Meizu 17'nin tanıtım tarihi belli oldu"

İlginizi Çekebilir

Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi

İçerden alınan bilgilere göre firma hala Lite versiyonunu çıkarmayı planlıyor ancak bu koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi. OnePlus 8 Lite'ın yaz aylarında satışa sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca akıllı telefon OnePlus Z adı altında piyasaya sürülebilir.

Söylentilere göre cihaz Full HD+ çözünürlük (2400 × 1080 piksel) ve 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.4 veya 6.5 inç ekranla gelecek.

Tam Boyutta Gör

5G bağlantısını destekleyecek

Akıllı telefonun gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 1000L (veya Snapdragon 765G) işlemciden alması bekleniyor. Ayrıca 8 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve 4.000 mAh pil içerecek.

OnePlus 8 Lite'ın arka panelinde 48, 16 ve 12 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sisteminin görev yapacağı bildiriliyor. 159.2 x 74 x 8.6 mm ebatlarında olması beklenen cihaz OnePlus 8'den daha küçük ve hafif olacak.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1250804091778928640

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.