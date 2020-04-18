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    OnePlus 8 Lite'ın (OnePlus Z) çıkışı yaza ertelendi

    Kısa süre önce tanıtılan OnePlus 8 serisinin uygun fiyatlı üyesiyle ilgili yeni bilgiler var. Akıllı telefonun çıkışının koronavirüs nedeniyle yaza ertelendiği bildiriliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 8 Lite'ın (OnePlus Z) çıkışı yaza ertelendi
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    OnePlus kısa bir süre önce OnePlus 8 ve 8 Pro isimli yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmıştı. Çinli şirketin aynı etkinlikte OnePlus 8 Lite modelini de duyurması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

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    İçerden alınan bilgilere göre firma hala Lite versiyonunu çıkarmayı planlıyor ancak bu koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi. OnePlus 8 Lite'ın yaz aylarında satışa sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca akıllı telefon OnePlus Z adı altında piyasaya sürülebilir.

    Söylentilere göre cihaz Full HD+ çözünürlük (2400 × 1080 piksel) ve 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.4 veya 6.5 inç ekranla gelecek.

    OnePlus 8 Lite'ın (OnePlus Z) çıkışı yaza ertelendi
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    5G bağlantısını destekleyecek

    Akıllı telefonun gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 1000L (veya Snapdragon 765G) işlemciden alması bekleniyor. Ayrıca 8 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve 4.000 mAh pil içerecek.

    OnePlus 8 Lite'ın arka panelinde 48, 16 ve 12 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sisteminin görev yapacağı bildiriliyor. 159.2 x 74 x 8.6 mm ebatlarında olması beklenen cihaz OnePlus 8'den daha küçük ve hafif olacak.



    https://twitter.com/OnLeaks/status/1250804091778928640 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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