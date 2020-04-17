Amiral gemisi Meizu 17'nin tanıtım tarihi belli oldu

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Meizu 17 ve 17 Pro'nun 17 Nisan'da yani bugün resmiyet kazanacağı düşünülüyordu. Ancak şirket merakla beklenen telefonun 22 Nisan tarihinde tanıtılacağını resmen açıklayarak spekülasyonlara noktayı koydu.

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Yayınlanan poster cihazın ön tasarımını gözler önüne seriyor. Meizu yıllardır sürdürdüğü tasarım çizgisinden uzaklaşmak zorunda kalmış gibi görünüyor. Şirket, çerçeveleri daha da inceleterek ön kamerayı ekrandaki küçük deliğe taşımış.

Fiyat etiketi de ortaya çıktı

İnternete sızan bilgilere göre Meizu 17, 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 90 Hz OLED erkan, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama, 4.500 mAh pil, Wi-Fi 6 desteği ve dört ya da beş arka kamera ile gelecek.

Akıllı telefon yeni çıkan OnePlus 8 de dahil olmak üzere Qualcomm'un en son mobil platformuyla donatılmış amiral gemilerine rakip olacak. Meizu 17 ve 17 Pro'nun sırasıyla 565 ve 665 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmaları bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2020/04/17/meizu-17-to-finally-launch-on-april-22

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