OnePlus Ace 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan OnePlus Ace, fiyat performans açısından oldukça beğenilmişti. Yakın bir zamanda ortaya çıkan sızıntılara göreyse şirket, akıllı telefonun yeni nesli üzerinde çalışmaları neredeyse bitirmek üzere.

İşte OnePlus Ace 2'nin beklenen özellikleri:

OnePlus'ın yeni telefonu Ace 2'nin neredeyse tüm teknik özellikleri ünlü tipster Yogesh Brar tarafından Twitter'da paylaşıldı. Paylaşıma göre Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'den güç alacak cihaz, 8GB, 12GB ve 16GB olmak üzere üç farklı RAM ve 128GB ve 216GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle gelebilir.

6.7 inç 1.5K Fluid AMOLED ekranla gelecek OnePlus Ace 2, 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. 100W şarjı destekleyen 5.000mAh'lik bir bataryaya sahip olacak cihaz, ön tarafında 16 megapiksel özçekim kamerası bulundururken arka tarafta 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kameraya ev sahipliği yapacak.

Son olarak kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13 işletim sistemi ile çıkması beklenen cihazın ne zaman tanıtılacağı belli olmasa da söylentiler 2023 yılının Ocak ayını gösteriyor.

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