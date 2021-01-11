OnePlus Band tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Yıllardır akıllı telefon pazarında olan OnePlus markası yavaş yavaş giyilebilir cihaz pazarına ısınmaya başladı. Akıllı saat çalışmaları devam eden firma öncesinde akıllı bilekliğini satışa sunuyor.

OnePlus Band özellikleri ve fiyatı

OnePlus Band modelinde 1.1 inçlik 126x294 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Tüm kontroller dokunmatik ekrandaki sürükleme hareketleri ile sağlanıyor. 37 farklı ana ekran teması bulunan bileklik bunları özelleştirme imkanı da sunuyor.

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12 farklı egzersiz modunu tanıyabilen cihaz ayrıca diğer sporlar için de serbest mod barındırıyor. 5 ATM basınca dayanıklı ve IP68 sertifikası yer alıyor. Kayış ile birlikte bileklik toplamda 22.6 gram ağırlığa sahip.

Nabız takibi yapabilen bileklik uyku döngülerinizi izleyebiliyor ve kandaki oksijen oranını ölçebiliyor. Tek şarj ile senaryoya göre 14 güne kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. OnePlus Band ilk hafta indirimli 35$ olacak ve sonra artacak. Şimdilik kesin çıkış tarihi mevcut değil.

https://www.gsmarena.com/oneplus_band_is_official_with_color_display_14_days_battery_life-news-47127.php

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