Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Band tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    OnePlus Band 1.1 inçlik dokunmatik AMOLED ekranında fitness bilgileri, uyku döngüleri ve kandaki oksijen oranını gösterebiliyor. OnePlus Band özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    17 sa.
    1,7b
    7
    4
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    OnePlus Band tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Yıllardır akıllı telefon pazarında olan OnePlus markası yavaş yavaş giyilebilir cihaz pazarına ısınmaya başladı. Akıllı saat çalışmaları devam eden firma öncesinde akıllı bilekliğini satışa sunuyor.

    OnePlus Band özellikleri ve fiyatı

    OnePlus Band modelinde 1.1 inçlik 126x294 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Tüm kontroller dokunmatik ekrandaki sürükleme hareketleri ile sağlanıyor. 37 farklı ana ekran teması bulunan bileklik bunları özelleştirme imkanı da sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mobil termometre ile ölçümler hiç olmadığı kadar kolay

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar"

    12 farklı egzersiz modunu tanıyabilen cihaz ayrıca diğer sporlar için de serbest mod barındırıyor. 5 ATM basınca dayanıklı ve IP68 sertifikası yer alıyor. Kayış ile birlikte bileklik toplamda 22.6 gram ağırlığa sahip.

    Nabız takibi yapabilen bileklik uyku döngülerinizi izleyebiliyor ve kandaki oksijen oranını ölçebiliyor. Tek şarj ile senaryoya göre 14 güne kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. OnePlus Band ilk hafta indirimli 35$ olacak ve sonra artacak. Şimdilik kesin çıkış tarihi mevcut değil.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_band_is_official_with_color_display_14_days_battery_life-news-47127.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    s. paul jobs (Furkan URHAN) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen elLbufFer
    yok reis bisiklete bağlıyorsun koş deyince pedal atıyor
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    elLbufFer (selçuk dabak) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne katkısı oluyor ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonu ile senkronizesi oluyor mu ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    s. paul jobs (Furkan URHAN) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) elLbufFer
    yok reis bisiklete bağlıyorsun koş deyince pedal atıyor
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 sa. MediaTek, yeni amiral gemisi yonga setini 20 Ocak'ta tanıtacak 9 sa. 2021'de Türkiye'ye gelecek Renault ve Dacia modelleri: Makyajlı Duster ve daha fazlası 10 sa. Samsung aracınıza oyuncu sistemi yerleştirecek 10 sa. Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti 10 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak 10 sa. Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt, Polonya Rekabet Kurumu tarafından para cezası yiyebilir 11 sa. Intel Rocket Lake demosu sızdı: %14 IPC artışı sunacak 11 sa. Canon akıllı telefonlara yenildi, endüstriyel alanlara yatırım yapacak 11 sa. Xiaomi Mi 11, kalp atış hızını akıllı saat ve bilekliklerden daha doğru ölçüyor 12 sa. Orta yaşlarda deneyimlenen yalnızlığın geç dönem depresyonla korele olduğu tespit edildi 12 sa. Oscar'a aday olması beklenen Tom Holland'lı film Cherry'den bir sahne paylaşıldı 13 sa. Trombüsleri etkili bir biçimde parçalayabilecek yöntem geliştirildi 13 sa. Honor markası yeni dizüstü modelini duyurdu 14 sa. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması 14 sa. Haunting of Hill House'un yönetmeni, Batman evreninde geçen bir korku filmi yapmak istiyor 14 sa. Endonezya'dan Çin aşısına onay: Yüzde 65 etkili 15 sa. Huawei, tarayıcı ve hizmetlerinin masaüstü sürümlerini hazırlıyor 15 sa. Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı 16 sa. Hitman 3 sistem gereksinimleri ve fiyatı 16 sa. Ocak ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu 17 sa. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus Band tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonu 'Standard Range' satışa sunuldu 18 sa. Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu 18 sa. Meizu'dan AirPods Pro tasarımlı yeni kablosuz kulaklık 18 sa. PlayStation özel oyunları 2020 yılına damga vurdu 19 sa. T hücre immünoterapisi üzerinde çalışmalar yapıldı 19 sa. Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama 20 sa. Samsung telefonlardaki çentik gizleme özelliği kayboldu 20 sa. WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor? 21 sa. Netflix'in en çok izlenen 5 orijinal dizisi açıklandı 21 sa. Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir 22 sa. WhatsApp’tan açıklama: Veri paylaşımı kuralımız değişmedi 1 gün Astronomlar evrenin yaşını yeniden hesapladı 1 gün İklim değişikliğinin etkilerini şehirlerde daha çok hissedeceğiz! 1 gün TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Yakında yeni nesil haberleşme uydusu ihracatına başlayacağız" 1 gün Bilim insanları mayalardan yararlanarak süt ve süt proteinleri üretmenin yollarını arıyor 1 gün Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner 1 gün Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir 1 gün Hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmalarına başlanacak 1 gün RTX 3060’lar çoğalıyor: ASUS RTX 3060 12 GB TUF görüntülendi 1 gün Nvidia mobil RTX 3000 kartları doğruladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız