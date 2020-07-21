OnePlus Buds kulaklıklar duyuruldu

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OnePlus firmasının orta seviyede iddialı olmaya çalışacak yeni akıllı telefon Nord ile birlikte tam kablosuz kulaklık tarafında da yeni bir ürün tanıtıldı. OnePlus Buds biraz üst seviyeye oynuyor.

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OnePlus Buds özellikleri ve fiyatı

OnePlus Buds tam kablosuz kulaklık modeli alışık olduğumuz geleneksel tasarıma ayak uyduruyor. Dış kısım dokunmatik yüzeye sahip ve belirli fonksiyonlar yönetilebiliyor. IPX4 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

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Kulaklıktaki 13.4mm dinamik sürücüler üst seviye ses kalitesini hedeflerken Bass Boost ve Dolby Atmos ile destekleniyor. Kulaklık Fast Pair özelliği ile kolay bir şekilde telefonunuz ile eşleşiyor.

Kulaklık ve şarj kılıfı toplamda 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Warp Charge ile 10 dakika şarj ettiğiniz zaman kulaklık 100 dakika, kılıf ise 500 dakika kullanım süresine ulaşabiliyor. OnePlus Buds tam kablosuz kulaklık modeli 80$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

https://www.gsmarena.com/oneplus_nord_5g_unveiled_s765_chipset_644_90_hz_display_and_48_mp_rear_camera-news-44376.php

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