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    OnePlus Buds kulaklıklar duyuruldu

    OnePlus Buds tam kablosuz kulaklık modeli Warp Charge hızlı şarj, 13.4mm dinamik sürücüler, Dolby Atmos, dokunmatik dış yüzey gibi özelliklerle geliyor. OnePlus Buds özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OnePlus Buds kulaklıklar duyuruldu
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    OnePlus firmasının orta seviyede iddialı olmaya çalışacak yeni akıllı telefon Nord ile birlikte tam kablosuz kulaklık tarafında da yeni bir ürün tanıtıldı. OnePlus Buds biraz üst seviyeye oynuyor.

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    OnePlus Buds özellikleri ve fiyatı

    OnePlus Buds tam kablosuz kulaklık modeli alışık olduğumuz geleneksel tasarıma ayak uyduruyor. Dış kısım dokunmatik yüzeye sahip ve belirli fonksiyonlar yönetilebiliyor. IPX4 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

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    Kulaklıktaki 13.4mm dinamik sürücüler üst seviye ses kalitesini hedeflerken Bass Boost ve Dolby Atmos ile destekleniyor. Kulaklık Fast Pair özelliği ile kolay bir şekilde telefonunuz ile eşleşiyor.

    Kulaklık ve şarj kılıfı toplamda 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Warp Charge ile 10 dakika şarj ettiğiniz zaman kulaklık 100 dakika, kılıf ise 500 dakika kullanım süresine ulaşabiliyor. OnePlus Buds tam kablosuz kulaklık modeli 80$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_nord_5g_unveiled_s765_chipset_644_90_hz_display_and_48_mp_rear_camera-news-44376.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    filarmoni 2 sa. en beğenilen
    Editör Ekrem71 farkıyla yine Türkçe şöleni : "OnePlus Buds biraz üst seviyeye oynuyor" . Ne kadar "biraz", ona göre alacağız.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 35 dk.
    Android kullananlar için fiyatı iyi bir airpods muadili olmuş

    Ama ioscular için 800-900 bandındaki airpods ile kıyaslayınca, çok şansı yok gibi
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    filarmoni 2 sa. en beğenilen
    Editör Ekrem71 farkıyla yine Türkçe şöleni : "OnePlus Buds biraz üst seviyeye oynuyor" . Ne kadar "biraz", ona göre alacağız.
    Yanıtla +4
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    marsk35 (mehmet kaya) 2 sa. (düzenlendi)
    Pahalı satması için 30 dolar seviyesinde olması lazım 80 dolar türkiyede yaklaşık 600 700 tl airpods varken kimse bu parayı vermez ....
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Dreandes (Ahmet Bey) 1 sa. marsk35
    Airpods artık ortalama 950-1000 civarına satılıyor. Bu cihazın airpods ile oldukça benzer kalitede olduğunu söylüyorlar. Burada satanlar olur mu şüpheli ancak 600-650 bandında bile olsa tercih edilebilir bence.
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    renega (Ömer Can IŞIK) 2 sa.
    pahalı ama kaliteli
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