Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025'in en güçlü Android tableti: OnePlus Pad 3 tanıtıldı

    OnePlus, Snapdragon 8 Elite işlemcili üst seviye Android tabletini tanıttı. OnePlus Pad 3, güçlü donanımının yanı sıra markanın Çin dışında satışa sunduğu ilk tableti olma özelliğini taşıyor.

    OnePlus Pad 3 android tablet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Pad 3'ü Apple, Samsung ve Xiaomi ile rekabet edecek şekilde küresel olarak satışa sundu. OnePlus Pad 3, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 144 Hz ekran, 80W kablolu şarj ve büyük pil kapasitesiyle geliyor.

    OnePlus Pad 3 Android tablet neler sunuyor?

    OnePlus Pad 3 ekran, işlemci, batarya, kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus Pad 3, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık sağlayan 13,2 inç LCD panele sahip. Küreselde Snapdragon 8 Elite çip ile gelen ilk tablet olma özelliğini taşıyor. 16 GB RAM (LPDDR5T), 512 GB depolama alanı (UFS 4.0) ile geliyor. 12140 mAh batarya, 80w kablolu şarjı destekliyor. OnePlus, tabletin bir buçuk saatten biraz fazla sürede tam şarj olduğunu söylüyor. Android 15 tabanlı OxygenOS 15 üzerinde çalışıyor. OTP doğrulama mesajları, hücresel veri paylaşımı ve zengin metin mesajları için OnePlus telefonlarıyla senkronize olabiliyor. Ayrıca cihazlar arasında kopyala yapıştır, bildirim paylaşımı ve dosya paylaşımı da var.

    OnePlus Pad 3, 13MP arka, 8MP ön kamera ile donatılmış. Tablet, 5,97 mm inceliğinde şık metal gövdeye sahip. Tablette sekiz hoparlör (4 orta bas ünitesi + 4 tweeter ultra geniş bant ünitesi) ve ekran yönünü akıllıca belirleyen ve daha sürükleyici ses için sol/sağ ses kanalları arasında otomatik olarak geçiş yapan çok yönlü ses alanı teknolojisi bulunuyor.

    OnePlus Pad 3, biraz daha büyük, aralıklı tuşlara sahip geliştirilmiş klavye ile geliyor. Klavye, bir dizi kullanışlı komut tuşu ve Google Gemini'yi başlatan özel bir yapay zeka tuşu içeriyor. 110-165 derece arasında ayarlanabilen ve telefonla tablet arasında dosya aktarımı için NFC’yi destekliyor. OnePlus Stylo 2 olarak adlandırılan kalem ile birlikte kılıf ta (Folio case) sunuluyor. Aksesuarların tümü ayrı olarak satılıyor.

    OnePlus Pad 3 fiyatı ne kadar?

    OnePlus Pad 3, altı yıl güvenlik güncellemesi, üç büyük Android güncellemesi alacak. Tablet, yalnızca 12GB RAM 256GB depolama alanıyla geliyor ve fiyatı 700 dolar.

    OnePlus Pad 3 özellikleri

    OnePlus Pad 3 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 13.2 inç, 3392x2400, 144Hz, 900 nit, LCD (LTPS)
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Batarya: 12140 mAh, 80W şarj
    • Arka kamera: 13MP
    • Ön kamera: 8MP
    • Yazılım: Android 15, Oxygen OS 15
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C (3.2 Gen1)
    • Boyut ve ağırlık: 289.61 x 209.66 x 5.97 mm, 675 g

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilk buluşmada ne alınır komik anılar epttavm ürünleri orjinal mi audi paket sıralaması en az arıza yapan arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum