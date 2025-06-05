2025'in en güçlü Android tableti: OnePlus Pad 3 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör OnePlus, Pad 3'ü Apple, Samsung ve Xiaomi ile rekabet edecek şekilde küresel olarak satışa sundu. OnePlus Pad 3, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 144 Hz ekran, 80W kablolu şarj ve büyük pil kapasitesiyle geliyor.

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OnePlus Pad 3 Android tablet neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör OnePlus Pad 3, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık sağlayan 13,2 inç LCD panele sahip. Küreselde Snapdragon 8 Elite çip ile gelen ilk tablet olma özelliğini taşıyor. 16 GB RAM (LPDDR5T), 512 GB depolama alanı (UFS 4.0) ile geliyor. 12140 mAh batarya, 80w kablolu şarjı destekliyor. OnePlus, tabletin bir buçuk saatten biraz fazla sürede tam şarj olduğunu söylüyor. Android 15 tabanlı OxygenOS 15 üzerinde çalışıyor. OTP doğrulama mesajları, hücresel veri paylaşımı ve zengin metin mesajları için OnePlus telefonlarıyla senkronize olabiliyor. Ayrıca cihazlar arasında kopyala yapıştır, bildirim paylaşımı ve dosya paylaşımı da var.

OnePlus Pad 3, 13MP arka, 8MP ön kamera ile donatılmış. Tablet, 5,97 mm inceliğinde şık metal gövdeye sahip. Tablette sekiz hoparlör (4 orta bas ünitesi + 4 tweeter ultra geniş bant ünitesi) ve ekran yönünü akıllıca belirleyen ve daha sürükleyici ses için sol/sağ ses kanalları arasında otomatik olarak geçiş yapan çok yönlü ses alanı teknolojisi bulunuyor.

OnePlus Pad 3, biraz daha büyük, aralıklı tuşlara sahip geliştirilmiş klavye ile geliyor. Klavye, bir dizi kullanışlı komut tuşu ve Google Gemini'yi başlatan özel bir yapay zeka tuşu içeriyor. 110-165 derece arasında ayarlanabilen ve telefonla tablet arasında dosya aktarımı için NFC’yi destekliyor. OnePlus Stylo 2 olarak adlandırılan kalem ile birlikte kılıf ta (Folio case) sunuluyor. Aksesuarların tümü ayrı olarak satılıyor.

OnePlus Pad 3 fiyatı ne kadar?

OnePlus Pad 3, altı yıl güvenlik güncellemesi, üç büyük Android güncellemesi alacak. Tablet, yalnızca 12GB RAM 256GB depolama alanıyla geliyor ve fiyatı 700 dolar.

OnePlus Pad 3 özellikleri

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Ekran : 13.2 inç, 3392x2400, 144Hz, 900 nit, LCD (LTPS)

: 13.2 inç, 3392x2400, 144Hz, 900 nit, LCD (LTPS) İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Batarya : 12140 mAh, 80W şarj

: 12140 mAh, 80W şarj Arka kamera : 13MP

: 13MP Ön kamera : 8MP

: 8MP Yazılım : Android 15, Oxygen OS 15

: Android 15, Oxygen OS 15 Bağlanabilirlik : WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C (3.2 Gen1)

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C (3.2 Gen1) Boyut ve ağırlık: 289.61 x 209.66 x 5.97 mm, 675 g

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OnePlus Pad 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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