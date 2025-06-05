2025'in en güçlü Android tableti: OnePlus Pad 3 tanıtıldı

OnePlus Pad 3 Android tablet neler sunuyor?
OnePlus Pad 3, 13MP arka, 8MP ön kamera ile donatılmış. Tablet, 5,97 mm inceliğinde şık metal gövdeye sahip. Tablette sekiz hoparlör (4 orta bas ünitesi + 4 tweeter ultra geniş bant ünitesi) ve ekran yönünü akıllıca belirleyen ve daha sürükleyici ses için sol/sağ ses kanalları arasında otomatik olarak geçiş yapan çok yönlü ses alanı teknolojisi bulunuyor.
OnePlus Pad 3, biraz daha büyük, aralıklı tuşlara sahip geliştirilmiş klavye ile geliyor. Klavye, bir dizi kullanışlı komut tuşu ve Google Gemini'yi başlatan özel bir yapay zeka tuşu içeriyor. 110-165 derece arasında ayarlanabilen ve telefonla tablet arasında dosya aktarımı için NFC’yi destekliyor. OnePlus Stylo 2 olarak adlandırılan kalem ile birlikte kılıf ta (Folio case) sunuluyor. Aksesuarların tümü ayrı olarak satılıyor.
OnePlus Pad 3 fiyatı ne kadar?
OnePlus Pad 3, altı yıl güvenlik güncellemesi, üç büyük Android güncellemesi alacak. Tablet, yalnızca 12GB RAM 256GB depolama alanıyla geliyor ve fiyatı 700 dolar.
OnePlus Pad 3 özellikleri
- Ekran: 13.2 inç, 3392x2400, 144Hz, 900 nit, LCD (LTPS)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 12140 mAh, 80W şarj
- Arka kamera: 13MP
- Ön kamera: 8MP
- Yazılım: Android 15, Oxygen OS 15
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C (3.2 Gen1)
- Boyut ve ağırlık: 289.61 x 209.66 x 5.97 mm, 675 g