OnePlus, CES 2020'de ilk akıllı saat modelini tanıtabilir

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7 Ocak 2020 tarihinde Las Vegas'ta düzenlenecek olan tüketici elektroniği fuarı CES, bu yıl yeni bir misafirini ağırlayacak. Etkinliğe ilk kez katılacak olan OnePlus, bu etkinlikte yeni bir ürününü tanıtmaya hazırlanıyor.

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Patenti 2016'da alınmıştı

OnePlus CEO'su Pete Lau kişisel Twitter hesabından, CES 2020'ye gönderme yaparak: "Size özel bir şey göstereceğiz. Las Vegas'ta görüşürüz." şeklinde bir tweet attı. Pete Lau'nun "özel bir şey" olarak bahsettiği ürünün, şirketin ilk akıllı saat modeli olacağı söyleniyor. Zira geçtiğimiz ay Çinli şirketin böyle bir ürün geliştirdiği de ortaya çıkmıştı.



https://twitter.com/PeteLau/status/1205472355100897280

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OnePlus her ne kadar akıllı saat patentinialmış olsa da, ürünün kullanıcılara sunulmasınıngerçekleşmesi bekleniyor. Dairesel bir ekrana sahip olması beklenen cihazla birlikte,etkinliğinde OnePlusmodellerinin de kullanıcıların beğenisine sunulması kuvvetle muhtemel. OnePlus'ın kullanıcılara hazırladığıne olacağını öğrenmek için ise üç hafta dahagerekecek.