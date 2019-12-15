Twitter yeni erişebilirlik özelliğini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Sosyal medya devlerinden Twitter görme güçlüğü çeken kullanıcıları için yeni bir erişebilirlik özelliğini aktif duruma getirdiğini açıkladı. Gelen haberlere göre yenilikler bununla sınırlı kalmayacak.

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Twitter'a birçok yenilik gelecek

Twitter'a eklenen yeni özellik, mikro blog sitesindeki düğmeleri ve kullanıcı arayüzündeki diğer öğeleri yüksek kontrast renklere geçiriyor. Bunun da, görme zorluğu seçen kullanıcıların sosyal medya platformunda daha rahat ve yorucu olmayan bir görüşe kavuşmaları anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Şirketin getirdiği yeniliklerin bunla sınırlı kalmayacağını belirtelim.



https://twitter.com/TwitterA11y/status/1205633600311283713

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Twitter son zamanlarda, kullanıcıların tweet'lerinibir özelliği test ediyor. Ayrıca platformabenzeri konuşma ağacı şeklindeyanıt özelliği de ekleneceği duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Twitter'a yüklenenbozulmayacağı ve orjinal kalitesinde yükleneceği açıklanmıştı.