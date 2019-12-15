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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter yeni erişebilirlik özelliğini duyurdu

    Mikro blog sitesi Twitter, kullanıcı arayüzünde yenilikler yapmaya devam ediyor. Şirket son olarak, görme güçlüğü çeken kullanıcıları için yüksek kontrast seçeneğini aktif duruma getirdi.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Twitter yeni erişebilirlik özelliğini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal medya devlerinden Twitter görme güçlüğü çeken kullanıcıları için yeni bir erişebilirlik özelliğini aktif duruma getirdiğini açıkladı. Gelen haberlere göre yenilikler bununla sınırlı kalmayacak.

    Ayrıca Bkz. "Ferrari CEO'su açıkladı: 2025 yılına kadar elektrikli model üretmeyeceğiz"

    Twitter'a birçok yenilik gelecek

    Twitter'a eklenen yeni özellik, mikro blog sitesindeki düğmeleri ve kullanıcı arayüzündeki diğer öğeleri yüksek kontrast renklere geçiriyor. Bunun da, görme zorluğu seçen kullanıcıların sosyal medya platformunda daha rahat ve yorucu olmayan bir görüşe kavuşmaları anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Şirketin getirdiği yeniliklerin bunla sınırlı kalmayacağını belirtelim.


    Twitter son zamanlarda, kullanıcıların tweet'lerini zamanlayabilecekleri bir özelliği test ediyor. Ayrıca platforma Reddit benzeri konuşma ağacı şeklinde kategorilenmiş yanıt özelliği de ekleneceği duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Twitter'a yüklenen resimlerinin kalitesinin bozulmayacağı ve orjinal kalitesinde yükleneceği açıklanmıştı.



    https://twitter.com/TwitterA11y/status/1205633600311283713 Yorum Yaz
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