OnePlus ilk tam kablosuz kulaklığını Temmuz'da çıkarabilir

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Alman duyumcu Max J. (@MaxJmb) OnePlus'ın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı ürünler hakkında bilgi sağlamaya devam ediyor. Bu kez Çinli üreticinin ilk tam kablosuz kulaklığını çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

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OnePlus'ın önümüzdeki Temmuz ayında uygun fiyatlı OnePlus Z (OnePlus 8 Lite) modelini tanıtacağına yönelik bilgiler gelmişti. Şirket aynı tarihte ilk tam kablosuz kulaklığını da duyurabilir.

Muhtemel özellikleri

Şu an için cihazla ilgili hiçbir detay yok. Ancak yakınlık sensörü, hızlı bağlantı foksiyonu, USB-C bağlantı noktası, gürültü azaltma işlevi sunan çift mikrofon ve 4-5 saatlik pil ömrü gibi özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz.

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Bu arada haber içerisinde yer alan görsellerin Hintli tasarımcı Ayush Singh Patel tarafından oluşturulduğunu belirtelim. Render'lar şirketin mevcut Bullets V2 kulaklık modelini temel alıyor. Bakalım OnePlus'ın ilk tam kablosuz kulaklığı bu görüntülerdekine benzeyecek mi?

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