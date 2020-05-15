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    OnePlus ilk tam kablosuz kulaklığını Temmuz'da çıkarabilir

    OnePlus'ın Temmuz ayında uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Çinli şirket aynı tarihte ilk tam kablosuz kulaklığına da resmiyet kazandırabilir.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus ilk tam kablosuz kulaklığını Temmuz'da çıkarabilir
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    Alman duyumcu Max J. (@MaxJmb) OnePlus'ın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı ürünler hakkında bilgi sağlamaya devam ediyor. Bu kez Çinli üreticinin ilk tam kablosuz kulaklığını çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

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    OnePlus'ın önümüzdeki Temmuz ayında uygun fiyatlı OnePlus Z (OnePlus 8 Lite) modelini tanıtacağına yönelik bilgiler gelmişti. Şirket aynı tarihte ilk tam kablosuz kulaklığını da duyurabilir.

    Muhtemel özellikleri

    Şu an için cihazla ilgili hiçbir detay yok. Ancak yakınlık sensörü, hızlı bağlantı foksiyonu, USB-C bağlantı noktası, gürültü azaltma işlevi sunan çift mikrofon ve 4-5 saatlik pil ömrü gibi özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz.

    OnePlus ilk tam kablosuz kulaklığını Temmuz'da çıkarabilir
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    Bu arada haber içerisinde yer alan görsellerin Hintli tasarımcı Ayush Singh Patel tarafından oluşturulduğunu belirtelim. Render'lar şirketin mevcut Bullets V2 kulaklık modelini temel alıyor. Bakalım OnePlus'ın ilk tam kablosuz kulaklığı bu görüntülerdekine benzeyecek mi?



    Kaynakça https://twitter.com/MaxJmb/status/1261250832474963969 https://www.behance.net/gallery/84078413/Oneplus-Bullets-V3 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 20 sa.
    Kulaklığın kapağı var sanki, farklı bir tasarım. Şimdi OnePlus buna en az 100 dolar fiyat biçer
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    crazywinner3 20 sa.
    Abo bu nasıl tasarım
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    Mantarın Başı 20 sa.
    Tıpa gibi. Biri yanlardan bir vursa zarına kadar iner o nasıl tasarım öyle.
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