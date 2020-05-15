OnePlus ilk tam kablosuz kulaklığını Temmuz'da çıkarabilir

Alman duyumcu Max J. (@MaxJmb) OnePlus'ın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı ürünler hakkında bilgi sağlamaya devam ediyor. Bu kez Çinli üreticinin ilk tam kablosuz kulaklığını çıkarmaya hazırlandığını söyledi.İlginizi Çekebilir OnePlus'tan kablosuz kulaklık geldi: Bullets Wireless
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OnePlus'ın önümüzdeki Temmuz ayında uygun fiyatlı OnePlus Z (OnePlus 8 Lite) modelini tanıtacağına yönelik bilgiler gelmişti. Şirket aynı tarihte ilk tam kablosuz kulaklığını da duyurabilir.
Muhtemel özellikleri
Şu an için cihazla ilgili hiçbir detay yok. Ancak yakınlık sensörü, hızlı bağlantı foksiyonu, USB-C bağlantı noktası, gürültü azaltma işlevi sunan çift mikrofon ve 4-5 saatlik pil ömrü gibi özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz.
Bu arada haber içerisinde yer alan görsellerin Hintli tasarımcı Ayush Singh Patel tarafından oluşturulduğunu belirtelim. Render'lar şirketin mevcut Bullets V2 kulaklık modelini temel alıyor. Bakalım OnePlus'ın ilk tam kablosuz kulaklığı bu görüntülerdekine benzeyecek mi?
Kaynakça https://twitter.com/MaxJmb/status/1261250832474963969 https://www.behance.net/gallery/84078413/Oneplus-Bullets-V3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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