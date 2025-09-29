OnePlus 15, belli oyunlarda 165 FPS desteği sunacak

165 Hz ekranlı ilk OnePlus telefon
OnePlus 15, Delta Force, Call of Duty Mobile, Arena Breakout, League of Legends: Wild Rift ve Naruto Mobile gibi oyunlarda 165 fps hızda oynamaya destekleyecek.
Native 165Hz, elbette sınırlı sayıda oyunda desteklenecek. Optimizasyona bağlı olarak birçok oyun, 60 fps veya 120 fps hızda çalışacak. OnePlus 15'in Geekbench puanı, Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip OnePlus 13'e kıyasla tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde %25'lik bir iyileştirme olduğunu gösteriyor. 16GB RAM, 1.5K ekran çözünürlüğü, 120W hızlı şarj desteği sunan 7000 mAh batarya, Android 16 tabanlı ColorOS 16, kesinleşen diğer özellikler.
OnePlus, 14'ü atlayarak doğrudan One Plus 15 modelini Ekim ayında tanıtacak.
