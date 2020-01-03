OnePlus'ın "görünmez kamera" tasarımıyla ilgili ilk video yayınlandı

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Mobil sektördeki en son gelişmeler hakkında sık sık özel bilgiler paylaşan Ice Universe isimli Twitter hesabı bu kez OnePlus Concept One adlı akıllı telefonunun ilk görüntülerini yayınladı.

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OnePlus, 7 ila 10 Ocak 2020 tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yeni ürünler sergileyeceğini daha önce açıklamıştı.

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OnePlus'ın kurucusu ve CEO'su Pete Lau, sosyal medya hesabında şirketin etkinlikte “özel bir şey” sergileyeceğini söyledi. Daha sonra da şirketin CES 2020'de yeni bir konsept akıllı telefon tanıtacağını duyurdu.

Elektrokromik malzeme kullanılacak

Koreli kaynaklar şirketin katlanabilir ekrana sahip ilk akıllı telefonunu tanıtabileceğini düşünüyordu ancak bugün paylaşılan görüntüler durumun böyle olmadığını gösteriyor.

Akıllı telefonun arka tarafında, kamera sensörlerini gizleyen özel bir "elektrokromik teknoloji" kullanacak. Voltaj uygulandığında renk değiştiren bu malzeme sayesinde kamera kullanılmadığı zamanlarda sensörler görünmez hale gelecek.

Şimdilik videodan anlayabildiklerimiz bununla sınırlı. OnePlus Concept One hakkındaki tüm detayları 7 Ocak 2020 tarihinde hep birlikte öğreneceğiz.

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