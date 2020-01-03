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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus'ın "görünmez kamera" tasarımıyla ilgili ilk video yayınlandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, CES 2020'de herkesi şaşırtacak yeni bir görünmez kamera tasarımı sergilemeye hazırlanıyor. Bu konudaki ilk teaser videosu internete düştü.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus'ın
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    Mobil sektördeki en son gelişmeler hakkında sık sık özel bilgiler paylaşan Ice Universe isimli Twitter hesabı bu kez OnePlus Concept One adlı akıllı telefonunun ilk görüntülerini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak"

    OnePlus, 7 ila 10 Ocak 2020 tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yeni ürünler sergileyeceğini daha önce açıklamıştı.

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    OnePlus'ın kurucusu ve CEO'su Pete Lau, sosyal medya hesabında şirketin etkinlikte “özel bir şey” sergileyeceğini söyledi. Daha sonra da şirketin CES 2020'de yeni bir konsept akıllı telefon tanıtacağını duyurdu.

    Elektrokromik malzeme kullanılacak

    Koreli kaynaklar şirketin katlanabilir ekrana sahip ilk akıllı telefonunu tanıtabileceğini düşünüyordu ancak bugün paylaşılan görüntüler durumun böyle olmadığını gösteriyor.

    Akıllı telefonun arka tarafında, kamera sensörlerini gizleyen özel bir "elektrokromik teknoloji" kullanacak. Voltaj uygulandığında renk değiştiren bu malzeme sayesinde kamera kullanılmadığı zamanlarda sensörler görünmez hale gelecek.

    Şimdilik videodan anlayabildiklerimiz bununla sınırlı. OnePlus Concept One hakkındaki tüm detayları 7 Ocak 2020 tarihinde hep birlikte öğreneceğiz.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 2 hf.
    Çok havalı. Acaba ön kameralar için de böyle bir teknoloji düşünülebilir mi merak ediyorum. Yani kamera ekranın altında olacak ama çalışacağı sırada ekranın o kısmı şeffaflaşacak falan.
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    xenix 2 hf.
    o camı karartı halinde tutmak için sürekli voltaj veriliyor diye biliyorum pil 🔋 ne olacak ?
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    Glorfindel1907 2 hf.
    Çok güzel duruyor
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    ozansirinn 2 hf.
    Güzel tasarım yapıyor bu marka ve kutu içeriği zengin oluyor kamerasını deneme şansım olmadı samsung gibi guzelmi acaba
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    mck94 2 hf.
    Madem boyle bir tasarim yapildi neden arka yuzeyde bir cizgi mevcut. Kameralarin etrafinda hicbirsey olmasina gerek yoktu. Dumduz simsiyah olsa daha iyi olurmus. Sadece logolarini basarlardi. Sade ve net.
    1 Yanıt Yanıtla
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu mck94
    slm, o çıkıntılar telefon bir yere sürttüğü zaman cam hasar görmesin diye yapılıyor.
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    Darknesia 2 hf.
    Yani güzel bir tasarım tabi ama gözükmemesinin kullanıcıya artısı nedir acaba.
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    Boragungoren 2 hf. Darknesia
    Birden çok kamera koyulduğunda telefonun sadeliğini bozmaması için direk aklıma gelen
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    Ulan Musk 2 hf. Darknesia
    Kamera sayısı fazla olunca rahatsız edici bir görüntü oluşturabiliyor. Bunun bir adı var ama söylemeyim. Sonra Google'da aratıp da hayatınızı karartmayın.
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    [__Zahid__] 2 hf. Darknesia
    askerde kameralı telefon kullanmak yasak. o konuda işe yarayabilir
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