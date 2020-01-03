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    PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak

    2020 yılının sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son sızıntı ise PS5'in geriye dönük uyumlu olacağı.
    2 hf.
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    60
    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak
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    Çinli kaynaklara göre, 2020 sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, geriye dönük uyumlu olacak. Önceki PlayStation konsollarındaki tüm oyunları çalıştıracak olan cihazın, bunu yeni grafiklerle yapacağı belirtiliyor.

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    Tüm PlayStation oyunlarını çalıştırabilecek

    Sızan bilgilere göre Sony, PlayStation 5 için PS1'den PS4'e kadar tüm eski konsol oyunlarını çalıştırabilecek yeni bir oyun motoru geliştiriyor. Üzerinde çalışılan bu yeni oyun motoru, eski oyunların yeni ekipman ve yeni yazılım tabanlı çalıştırılabilmesini sağlayacak. Yani örnek vermek gerekirse, PS5 sadece eski oyunları oynatmakla kalmayacak bu oyunları 4K çözünürlüğünde bir TV'de kaliteli grafiklerle oynamanıza olanak sağlayacak.

    PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak
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    Daha önce Sony ile ilgili doğru sızıntılar yayınlayan HipHopGamer tarafından yayınlanan bu haberle ilgili henüz Sony tarafından bir açıklama gelmiş değil. Şirket 7 Ocak tarihinde CES 2020 etkinliğinde bir konferans düzenleyecek ve bu konferansta da PlayStation 5 ile ilgili bazı detayların açıklanması bekleniyor. Haberimize konu olan geriye dönük uyumlulukla ilgili detaylarında bu etkinlikte paylaşılma ihtimali mevcut.



    https://www.ithome.com/0/466/536.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ertech26 2 hf. en beğenilen
    Bu haber tam bir saçmalık. ilk olarak bu bir oyun motoru ile değil ancak bir emülatör ile yapıla bilir. Ki zaten hem PS1,PS2 ve PS3 için emilatörler mevcut. 1ve2 emilatörü oldukça başarılı fakat PS3 emilatörü her oyunu desteklemiyor yada iyi performans vermiyor.
    Bu haber tam bir saçmalık. ilk olarak bu bir oyun motoru ile değil ancak bir emülatör ile yapıla bilir. Ki zaten hem PS1,PS2 ve PS3 için emilatörler mevcut. 1ve...
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    Yanıtla +26
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    Mutlak.Sıfır 2 hf.
    Microsoft'un geriye dönük uyumluluğu eleştiren Ps fanboyları konuya bekleniyor.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    cezaxx 2 hf.
    Düşük kaliteli kaplamaların yüksek kaliteye sadece bir oyun motoru ile çıkacağını pek aklım almıyor açıkçası.

    2 Yanıt Yanıtla +14
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    LuqueTr 1 hf.
    Kardeşlik devam edecek mi asıl Türkiye için önemli olan konu bu bence
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    ehvel 1 hf.
    Yaaa ps5 aldığımızda ps4 ve ps3 oyunlarını desteklesin kafidir 2ye1 gerek yok bence 😁
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    BlueDay_86 2 hf.
    İyi hoş güzelde oyunlar aşırı pahalı daha ps4 oyunu alamazken 5 ne kadar olur kim bilir
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    mertvontrier 2 hf. BlueDay_86
    Game Pass gelmezse kredi çekeriz artık.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bu haberden sonra 110 milyon PlayStation oyuncusu oyun arşivini bırak başka konsola geçmez. PlayStation+PC her şeye yeter.
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    HEKTOR-NG 2 hf.
    Asparagas haber. Ps4 oyunlarını oynasın yeterde artar bile diyorum. Ha ps3 de olsa süper olur sonuç olarak 720p ve bluray disc
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    ekostros 2 hf.
    Kaliteli grafikten kasıt HD upscale yapar işte.Daha net ve canlı bir görüntü. Eski nes,snes,genesis oyunlarını çalıştıran yeni nesil retro konsollar gibi.
    pasteboard.co/...
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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    Yanıtla +2
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    joven 2 hf.
    Sony yeni konsolunda PC donanımına sahip ps4 ile tam uyumlu olacak
    Ps3 ps2 ps1 oyunlarını bir emülatör yazılımı ile destekliyebilir.
    Yanıtla +1
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    Ufocu 2 hf.
    PS4 PRO yu Verip PS5 almak için 5 Sebeb Söyleyin. PS4PRO Sahibi için PS5 Alınmalımı ?
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    KalemKolik 2 hf. Ufocu
    Para varsa ve yine xbox yerine konsol tarafında ps tercih edilecekse alınmalı.



    Bütçe meselesi yani.

    Sonuçta daha güncel donanım, yeni ex oyunlar. Ps5 için üretilecek oyunlar ps4 pro için çıkmayacak sonuçta.



    Ps4 pro zaten ara bir konsoldu. Ps5 ile yeni nesile geçilecek. Çıkan donanım sızıntıları bende çok büyük hayalkırıklığı yaşatsada ps5 ile yeni nesile geçiliyor.
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    tiestoly 2 hf.
    Ps4 kesin
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    Ahmet DOĞAN 2 hf.
    PS5 sadece eski oyunları oynatmakla kalmayacak bu oyunları 4K çözünürlüğünde bir TV'de kaliteli grafiklerle oynamanıza olanak sağlayacak.

    İşte Bunu Yaparsa Çıktığı Gün Alırım
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    10887 kez okundu.
    45 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, playstation 5 ve
    8 etiket daha ps5 sızıntı geriye dönük uyumluluk Oyun Konsolları Ev Elektroniği Uğur Seven MPopüler Popüler
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