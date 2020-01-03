PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak

Çinli kaynaklara göre, 2020 sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, geriye dönük uyumlu olacak. Önceki PlayStation konsollarındaki tüm oyunları çalıştıracak olan cihazın, bunu yeni grafiklerle yapacağı belirtiliyor.
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Tüm PlayStation oyunlarını çalıştırabilecek
Sızan bilgilere göre Sony, PlayStation 5 için PS1'den PS4'e kadar tüm eski konsol oyunlarını çalıştırabilecek yeni bir oyun motoru geliştiriyor. Üzerinde çalışılan bu yeni oyun motoru, eski oyunların yeni ekipman ve yeni yazılım tabanlı çalıştırılabilmesini sağlayacak. Yani örnek vermek gerekirse, PS5 sadece eski oyunları oynatmakla kalmayacak bu oyunları 4K çözünürlüğünde bir TV'de kaliteli grafiklerle oynamanıza olanak sağlayacak.
Daha önce Sony ile ilgili doğru sızıntılar yayınlayan HipHopGamer tarafından yayınlanan bu haberle ilgili henüz Sony tarafından bir açıklama gelmiş değil. Şirket 7 Ocak tarihinde CES 2020 etkinliğinde bir konferans düzenleyecek ve bu konferansta da PlayStation 5 ile ilgili bazı detayların açıklanması bekleniyor. Haberimize konu olan geriye dönük uyumlulukla ilgili detaylarında bu etkinlikte paylaşılma ihtimali mevcut.
https://www.ithome.com/0/466/536.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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pasteboard.co/...
Ps3 ps2 ps1 oyunlarını bir emülatör yazılımı ile destekliyebilir.
Bütçe meselesi yani.
Sonuçta daha güncel donanım, yeni ex oyunlar. Ps5 için üretilecek oyunlar ps4 pro için çıkmayacak sonuçta.
Ps4 pro zaten ara bir konsoldu. Ps5 ile yeni nesile geçilecek. Çıkan donanım sızıntıları bende çok büyük hayalkırıklığı yaşatsada ps5 ile yeni nesile geçiliyor.
İşte Bunu Yaparsa Çıktığı Gün Alırım
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