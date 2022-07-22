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    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı sızdırıldı

    10 Ağustos'ta tanıtılacak olan Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 4'ün Avrupa fiyatı ortaya çıktı. İşte 3 farklı depolama seçeneğiyle sunulacak telefonun beklenen fiyatı:
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    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı sızdırıldı
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    Samsung Galaxy Z Flip 4, 10 Ağustos Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülecek. Şirket, Galaxy Z Flip 4 ile birlikte Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Watch 5 serisi ve Samsung Galaxy Buds 2 Pro'yu da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Z Flip 4'ün resimlerinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ise cihazın fiyatı hakkında sızıntı bilgiler geliyor.

    İşte 3 farklı depolama seçeneğiyle gelecek Galaxy Z Flip 4'ün beklenen fiyatı:

    Pricebaba'dan gelen bir rapor, Galaxy Z Flip 4'ün Avrupa fiyatını ortaya çıkardı. Rapora göre Galaxy Z Flip 4, 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle sunulacak. 128 GB varyantı olan temel modelin 1.080 Euro, 256 GB varyantının 1.160 Euro ve 512 GB varyantının 1.280 Euro fiyata sahip olması bekleniyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı sızdırıldı
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    Önceki sızıntılara göre yeni katlanabilir telefonun FHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç AMOLED ekran25W hızlı şarjı destekli 3.700mAh batarya, 12 megapiksel çift kamera8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneğine sahip olması bekleniyor. Yonga seti tarafında ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak. 

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