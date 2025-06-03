Nothing Phone (3) ve Headphone (1)'in fiyatı ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Nothing Phone (3) beklenen fiyatı
X platrormunda MysteryLupin isimli kaynağın aktardığına göre Phone (3) siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip varyantı 799 dolar, 16 GB / 512 GB versiyonu ise 899 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Nothing Phone (3), şirketin önceki modellerinden farklı olarak arka tarafta Glyph LED ışıklara sahip olmayacak. Yeni bir tasarım anlayışıyla gelmesi beklenen telefon, üst seviye malzemelere sahip olacak ve güçlü bir yonga setiyle birlikte gelecek.
Nothing'in ilk kulak üstü kulaklığı Headphone (1) ise 299 dolar fiyatla 30 Eylül'de piyasaya sürülecek. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak olan kulaklık, markanın önceki tanıtımına göre Sony'nin WH-1000XM6 gibi üst düzey modellerle rekabet etmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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