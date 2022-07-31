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    Redmi Note 11 serisinin yeni telefonu Note 11 SE ortaya çıktı

    Xiaomi'nin Note 11 serisi altındaki altıncı akıllı telefonunu bu yıl içinde Redmi Note 11 SE şeklinde piyasaya sürmesi bekleniyor. İşte Redmi Note 11 SE'nin detayları:
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    Redmi Note 11 serisinin yeni telefonu Note 11 SE ortaya çıktı
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    Xiaomi, bu sene Redmi Note 11 serisinde beş akıllı telefon piyasaya sürdü. Mevcut seride Note 11, Note 11S, Note 11T 5G, Note 11 Pro ve en üst seviye Note 11 Pro+ 5G bulunmaktaydı. Ancak Xiaomi'nin Note 11 serisiyle işi henüz bitmedi gibi görünüyor. Zira akıllı telefon devinin Note 11 serisinde yeni bir bütçe akıllı telefonu piyasaya süreceği söyleniyor. Yeni bir sızıntıya göre, yakında çıkacak olan bu Note serisi akıllı telefon Redmi Note 11 SE olarak adlandırılacak.

    İşte Redmi Note 11 SE'nin ortaya çıkan özellikleri:

    Tipster Kacper Skrzypek, MIUI kodunda Redmi Note 11 SE'den bahsedildiğini buldu. Sızdırılan detaylar, telefonun geçen yıl piyasaya sürülen Note 10S ile benzer özelliklere sahip olacağını ortaya koydu. Note 11 SE, Note 10S ile aynı özellikleri sunarken farklı bir tasarıma sahip olabilir.

    Redmi Note 11 serisinin yeni telefonu Note 11 SE ortaya çıktı
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    Telefonun ön tarafında 6.43 inç AMOLED bir ekran bizleri bekliyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak telefon 60 Hz yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca telefon 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve derinlik ve makro fotoğrafçılık için iki 2MP sensör olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak.

    MediaTek Helio G95 işlemciden güç alacak telefon 33W hızlı şarj desteğiyle gelecek. 5000mAh batarya ile gelecek telefon ayrıca kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 çalıştırılması bekleniyor. 

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 11 saat önce

    Çok güzel yaw

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