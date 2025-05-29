Anker Soundcore Sleep A30 uyku kulaklığı horlama algılaması ile geliyor

Anker Soundcore Sleep A30 özellikleri ve fiyatı
Anker Soundcore Sleep A30 uyku kulaklığı piyasadaki diğer örneklerden gördüğümüz üzere kulağı tamamen kapatacak 3 boyutlu ergonomik bir tasarım ile geliyor. Böylece kulaklık kapalı konumda bile dış sesleri belirli bir oranda kesiyor.
Dış ortamında gürültü seviyesine göre müziğin sesini ayarlayan kulaklık ayrıca aktif gürültü engelleme ile de dış sesleri kesiyor. AI Brainwave çözümü sayesinde kullanıcının daha hızlı uykuya dalmasını sağlıyor.
Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bunu 45 saate çıkarıyor. Muhafaza kutusunun diğer bir özelliği ise kullanıcının horlamasını algılayarak kulaklığın bunu maskelemesini sağlamak. Soundcore Sleep A30 uyku kulaklığı Kickstarter üzerinde 139$ özel fiyatı ile gelecek ay destek arayacak.
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!