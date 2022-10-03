Tek şarjla 10 gün dayanan OnePlus Nord Watch tanıtıldı

OnePlus, Mart 2021’de akıllı saat dünyasına girdi. Beklendiği üzere uygun fiyatlı bir akıllı saat modeli karşımızda. Büyük ve parlak ekran, spor takibi, aktif kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sunan OnePlus Nord Watch, Hindistan’da resmi olarak tanıtıldı.

GPS yok, Bluetooth 5.2

OnePlus’ın ilk akıllı saat modeli olan Nord Watch, Apple Watch ile benzer tasarıma sahip. Saatin gövdesi çinko alaşımı ve plastik, kordonu ise silikon. 1.78 inç AMOLED ekran, 368 x 448 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık, 60Hz yenileme hızı sunuyor. GPS bağlantısı yok, Bluetooth 5.2 bağlantısı mevcut. Bluetooth üzerinden arama gerçekleştirilemiyor; yalnızca gelen aramaları ve mesaj bildirimlerini görebiliyorsunuz. 24 saat ölçüm yapan kalp atış hızı sensörü, stres ölçümü, kandaki oksijen seviyesini ölçme ve uyku takibinin yanı sıra kadınların aylık âdet döngüsünü takip etmelerine yardımcı oluyor.

Tek şarjla 10 güne kadar kullanım

Tam Boyutta Gör

100’ün üzerinde özelleştirilebilir saat yüzü sunan OnePlus Nord Watch, ivmeölçer sayesinde egzersiz aktivitelerini otomatik olarak algılayabiliyor ve 105 egzersiz türünü destekliyor. Su ve toza karşı koruma sağlayan IP68 sertifikasına sahip olan saatin 230 mAh bataryası, aktif kullanımda 10 güne kadar, düşük güç modunda 1 aya kadar kullanım süresi veriyor.

OnePlus Watch gibi RTOS tabanlı işletim sistemiyle gelen Nord Watch, N Health uygulaması üzerinden eşleştiriliyor. Son derece sade, basit tasarlanmış uygulama üzerinden saatin işlevlerini yönetebiliyor, sağlık verilerinizi gerçek zamanlı takip edebiliyorsunuz.

OnePlus Nord Watch fiyatı

OnePlus Nord Watch, gece yarısı siyahı ve derin mavi renk seçeneği sunuyor. Saat, Hindistan’da 60 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

OnePlus Nord Watch özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 1.78 inç, 368x448, 326ppi, 500 nit, %70.7 ekran gövde oranı, 60Hz, AMOLED

İşlemci: SF32LB555V406 SoC

Yazılım: RTOS (Android 6.0 ve üzeri, iOS 11 ve üzeri)

Bluetooth: Bluetooth 5.2 LE

Sensör: 3 eksenli ivmeölçer, kalp atış hızı takibi ve SpO2 takibi

Boyut ve ağırlık: 45.2 x 37.2 x 10.4 mm, 52.4 g

Batarya: 230 mAh (aktif kullanım 10 gün, düşük güç modu 30 gün)

Şarj: Manyetik şarj

Sertifika: IP68 suya dayanıklılık

Bellek: 256MB

Sistem gereksinimleri: Android 6.0 ve üzeri, iOS 11 ve üzeri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

OnePlus Nord Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı