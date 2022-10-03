Tek şarjla 10 gün dayanan OnePlus Nord Watch tanıtıldı

- GPS yok, Bluetooth 5.2
- Tek şarjla 10 güne kadar kullanım
- OnePlus Nord Watch fiyatı
- OnePlus Nord Watch özellikleri
- Yorumlar
OnePlus, Mart 2021’de akıllı saat dünyasına girdi. Beklendiği üzere uygun fiyatlı bir akıllı saat modeli karşımızda. Büyük ve parlak ekran, spor takibi, aktif kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sunan OnePlus Nord Watch, Hindistan’da resmi olarak tanıtıldı.
GPS yok, Bluetooth 5.2
OnePlus’ın ilk akıllı saat modeli olan Nord Watch, Apple Watch ile benzer tasarıma sahip. Saatin gövdesi çinko alaşımı ve plastik, kordonu ise silikon. 1.78 inç AMOLED ekran, 368 x 448 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık, 60Hz yenileme hızı sunuyor. GPS bağlantısı yok, Bluetooth 5.2 bağlantısı mevcut. Bluetooth üzerinden arama gerçekleştirilemiyor; yalnızca gelen aramaları ve mesaj bildirimlerini görebiliyorsunuz. 24 saat ölçüm yapan kalp atış hızı sensörü, stres ölçümü, kandaki oksijen seviyesini ölçme ve uyku takibinin yanı sıra kadınların aylık âdet döngüsünü takip etmelerine yardımcı oluyor.
Tek şarjla 10 güne kadar kullanım
100’ün üzerinde özelleştirilebilir saat yüzü sunan OnePlus Nord Watch, ivmeölçer sayesinde egzersiz aktivitelerini otomatik olarak algılayabiliyor ve 105 egzersiz türünü destekliyor. Su ve toza karşı koruma sağlayan IP68 sertifikasına sahip olan saatin 230 mAh bataryası, aktif kullanımda 10 güne kadar, düşük güç modunda 1 aya kadar kullanım süresi veriyor.
OnePlus Watch gibi RTOS tabanlı işletim sistemiyle gelen Nord Watch, N Health uygulaması üzerinden eşleştiriliyor. Son derece sade, basit tasarlanmış uygulama üzerinden saatin işlevlerini yönetebiliyor, sağlık verilerinizi gerçek zamanlı takip edebiliyorsunuz.
OnePlus Nord Watch fiyatı
OnePlus Nord Watch, gece yarısı siyahı ve derin mavi renk seçeneği sunuyor. Saat, Hindistan’da 60 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
OnePlus Nord Watch özellikleri
- Ekran: 1.78 inç, 368x448, 326ppi, 500 nit, %70.7 ekran gövde oranı, 60Hz, AMOLED
- İşlemci: SF32LB555V406 SoC
- Yazılım: RTOS (Android 6.0 ve üzeri, iOS 11 ve üzeri)
- Bluetooth: Bluetooth 5.2 LE
- Sensör: 3 eksenli ivmeölçer, kalp atış hızı takibi ve SpO2 takibi
- Boyut ve ağırlık: 45.2 x 37.2 x 10.4 mm, 52.4 g
- Batarya: 230 mAh (aktif kullanım 10 gün, düşük güç modu 30 gün)
- Şarj: Manyetik şarj
- Sertifika: IP68 suya dayanıklılık
- Bellek: 256MB
- Sistem gereksinimleri: Android 6.0 ve üzeri, iOS 11 ve üzeri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum