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    Hindistan'dan teknoloji devlerine: GPS dahil teknolojilerinizi istemiyoruz!

    Hindistan, Apple ve diğer büyük akıllı telefon üreticilerinin cihazlarında kendi GPS sistemlerini kullanmalarını istemiyor. iPhone 15 serisi dahil 2023 telefonları NavIC desteği sunacak mı göreceğiz.
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    Hindistan NavIC

    Küresel konumlama sistemi ya da kısaca GPS, dünyadaki en popüler uydu tabanlı navigasyon sistemlerinden biri. Ancak uydu üzerinden kesin konum sağlayan başka teknolojiler de var; NavIC gibi. Hindistan, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin yeni akıllı telefonlarında GPS yerine bunu kullanmalarını istiyor.

    Hindistan: Kendi teknolojimizi geliştireceğiz

    Reuters’ın haberine göre, Hindistan hükümeti, kendi teknolojilerini oluşturarak GPS gibi yabancı sistemlere olan bağımlılığını azaltmak istiyor. NavIC, GPS ile hemen hemen aynı şekilde çalışıyor ve şehir içinde daha doğru navigasyon sağlamaya odaklanıyor. NavIC, 2006’da onaylandı ancak Hindistan’da faaliyete geçmesi 2018’i buldu. Hindistan hükümeti, NavIC’in kapsamını genişletmeyi düşünüyor ancak bazı büyük akıllı telefon üreticileri buna sıcak bakmıyor.

    Teknoloji devleri: Üretim maliyetini artırır ve testler gerekiyor

    Apple, Samsung ve Xiaomi temsilcileri, cihazlarını NavIC ile uyumlu hale getirmenin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artıracağını söylüyor. Ayrıca bu tür bir teknolojinin hemen uygulanamayacağını, bir süre test edilmesi gerektiğini belirtiyor. Samsung Hindistan’ın yöneticilerinden biri, NavIC desteği için yeni yonga setleri ve başka donanım değişiklikleri gerektirdiğini ve 2025 yılına kadar uygulamanın mümkün olmayacağını öne sürüyor.

    iPhone, GLONASS (Rusya), Galileo (Avrupa Birliği), QZSS (Japonya), BeiDou (Çin) bağlantılarını destekliyor. Bu sistemler, NavIC’den çok önce piyasaya sürüldü ve teknoloji şirketlerinin cihazlarına dahil etmesi biraz zaman aldı. iPhone 14 üretiminin gerçekleştiği Hindistan, kendi navigasyon sisteminin kullanılmasını istiyor ancak anlaşılan o ki, iPhone 15 serisinde de GPS kullanılacak.

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    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 18 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 18 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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