Hindistan'dan teknoloji devlerine: GPS dahil teknolojilerinizi istemiyoruz!

Küresel konumlama sistemi ya da kısaca GPS, dünyadaki en popüler uydu tabanlı navigasyon sistemlerinden biri. Ancak uydu üzerinden kesin konum sağlayan başka teknolojiler de var; NavIC gibi. Hindistan, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin yeni akıllı telefonlarında GPS yerine bunu kullanmalarını istiyor.

Apple köşeye sıkışıyor 1 ay önce eklendi

Hindistan: Kendi teknolojimizi geliştireceğiz

Reuters’ın haberine göre, Hindistan hükümeti, kendi teknolojilerini oluşturarak GPS gibi yabancı sistemlere olan bağımlılığını azaltmak istiyor. NavIC, GPS ile hemen hemen aynı şekilde çalışıyor ve şehir içinde daha doğru navigasyon sağlamaya odaklanıyor. NavIC, 2006’da onaylandı ancak Hindistan’da faaliyete geçmesi 2018’i buldu. Hindistan hükümeti, NavIC’in kapsamını genişletmeyi düşünüyor ancak bazı büyük akıllı telefon üreticileri buna sıcak bakmıyor.

Teknoloji devleri: Üretim maliyetini artırır ve testler gerekiyor

Apple, Samsung ve Xiaomi temsilcileri, cihazlarını NavIC ile uyumlu hale getirmenin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artıracağını söylüyor. Ayrıca bu tür bir teknolojinin hemen uygulanamayacağını, bir süre test edilmesi gerektiğini belirtiyor. Samsung Hindistan’ın yöneticilerinden biri, NavIC desteği için yeni yonga setleri ve başka donanım değişiklikleri gerektirdiğini ve 2025 yılına kadar uygulamanın mümkün olmayacağını öne sürüyor.

iPhone, GLONASS (Rusya), Galileo (Avrupa Birliği), QZSS (Japonya), BeiDou (Çin) bağlantılarını destekliyor. Bu sistemler, NavIC’den çok önce piyasaya sürüldü ve teknoloji şirketlerinin cihazlarına dahil etmesi biraz zaman aldı. iPhone 14 üretiminin gerçekleştiği Hindistan, kendi navigasyon sisteminin kullanılmasını istiyor ancak anlaşılan o ki, iPhone 15 serisinde de GPS kullanılacak.

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