Apple, yapay zekayla desteklenen yeni erişilebilirlik özelliklerini tanıttı

iPhone, Mac ve Apple Vision Pro için yeni erişilebilirlik özellikleri
- VoiceOver ve Büyüteç güncellemeleri (Görüntü Araştırıcı detaylı açıklamaları, Canlı Tanıma vizör soruları)
- Doğal Dil ile Sesle Denetim (“Gördüğünüzü söyleyin” esnek giriş)
- Erişilebilirlik Okuyucu güncellemeleri (karmaşık düzenler, isteğe bağlı özetler, yerleşik çeviri)
- Altyazısız video içeriği için Cihazda Oluşturulan Altyazılar
- Apple Vision Pro için hassas göz takibi ile Elektrikli Tekerlekli Sandalye Kontrolü
- Yol tutmasını azaltmak için visionOS için Taşıt Hareketi Belirtileri
- visionOS'ta Yüz hareketleri ve Duraklamayla Denetim göz seçimi güncellemeleri
- iOS ve iPadOS’ta kişiselleştirilmiş kurulum: Dokunma Kolaylıkları
- Made for iPhone işitme cihazları için daha güvenilir aktarım ve geliştirilmiş kurulum
- tvOS için Daha Büyük Metin desteği
Büyüteç ve Voice Over güncellemeleri
Doğal dilde Sesle Denetim
Sesle Denetim özelliği şu anda belirli komutlardan oluşan bir liste kullanarak çalışıyor ancak OS 27 güncellemelerinde doğal dil kullanacak şekilde gelişecek. Dokunmak, yakınlaştırmak veya kaydırmak istediğiniz şeyi yalnızca isimle değil, renk veya içerikle de tanımlayabileceksiniz. Yine, bu, işletim sistemine yayılan yapay zeka özelliklerine iyi bir bakış açısı sunuyor; ekranda ne olduğunu görmek ve anlamak için yeni yapay zeka yeteneklerini kullanıyor.
Erişilebilirlik Okuyucusu uyumluluğu genişletildi
Erişilebilirlik Okuyucusu artık tablolar, resimler ve çoklu sütunlar gibi daha karmaşık biçimlendirmeye sahip daha geniş bir içerik yelpazesinde çalışıyor. Apple, ekranda ne olduğunu daha iyi anlamak ve yorumlamak için yine yapay zekayı kullanıyor.
Video için cihazda oluşturulan altyazılar
Gözle elektrikli tekerlekli sandalye kontrolü
VisionOS'ta taşıt hareketi belirtileri
VisionOS’a Taşıt Hareketi Belirtileri geliyor. Vision Pro ayrıca dokunma ve sistem eylemleri gerçekleştirmek için yüz hareketlerini ve Dwell Control kullanılırken gözle öğeleri seçmenin yeni yolunu destekleyecek.
iPhone ve iPad'de kişiselleştirilmiş kurulum
Dokunma Kolaylıkları, iOS ve iPadOS'ta kurulumu kişiselleştirmenin yeni bir yolunu sunuyor. iPhone için üretilen işitme cihazları, Apple cihazları arasında daha güvenilir bir şekilde eşleşecek ve aygıtlar arasında kolayca aktarılacak; iOS, iPadOS, macOS ve VisionOS'ta geliştirilmiş kurulum deneyimi sunulacak.
tvOS'ta daha büyük metin desteği, Ad Tanıma, FaceTime aramalarına insan tercüman ekleme
tvOS'a daha büyük metin desteği geliyor. İşitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılara, birisi isimlerini söylediğinde bildirim gönderebilen Ad Tanıma özelliği, dünya genelinde 50'den fazla dilde çalışıyor. İşaret dili tercüme uygulaması geliştiricileri için yeni API, devam eden FaceTime görüntülü aramalara insan tercüman eklemeyi destekliyor.
Geleneksel kontrol cihazlarıyla etkileşimde zorluk çekenler artık Sony Access kumandayı iOS, iPadOS ve macOS'ta oyun kontrol cihazı olarak bağlayabilecek.
Duyurulan tüm özelliklerin bu yılın sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Doğal dilde sesle denetim, ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da İngilizce olarak kullanıma sunulacak.
