    Apple, yapay zekayla desteklenen yeni erişilebilirlik özelliklerini tanıttı

    Apple, yeni erişilebilirlik özelliklerini tanıttı. Önemli eklemeler arasında, FaceTime için işaret dili tercümesi API'si, Sony Access kontrolcü desteği ve cihaz üzerinde altyazı oluşturma yer alıyor.

    iOS 27 yeni erişilebilirlik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Her yıl Mayıs ayının üçüncü Perşembe günü Küresel Erişilebilirlik Farkındalık Günü. Apple, son birkaç yıldır bu vesileyle işletim sistemlerine gelecek erişilebilirlik özelliklerini duyurarak bu günü kutluyor. Beklendiği gibi, iOS 27'de gelen yeni erişilebilirlik özellikleri büyük ölçüde Apple Intelligence'a dayanıyor. Bunlar arasında VoiceOver, Büyüteç, Ses Kontrolü ve Erişilebilirlik Okuyucu'da büyük iyileştirmeler, cihaz üzerinde oluşturulan altyazılar ve birkaç yeni Vision Pro özelliği yer alıyor.

    iPhone, Mac ve Apple Vision Pro için yeni erişilebilirlik özellikleri

    • VoiceOver ve Büyüteç güncellemeleri (Görüntü Araştırıcı detaylı açıklamaları, Canlı Tanıma vizör soruları)
    • Doğal Dil ile Sesle Denetim (“Gördüğünüzü söyleyin” esnek giriş)
    • Erişilebilirlik Okuyucu güncellemeleri (karmaşık düzenler, isteğe bağlı özetler, yerleşik çeviri)
    • Altyazısız video içeriği için Cihazda Oluşturulan Altyazılar
    • Apple Vision Pro için hassas göz takibi ile Elektrikli Tekerlekli Sandalye Kontrolü
    • Yol tutmasını azaltmak için visionOS için Taşıt Hareketi Belirtileri
    • visionOS'ta Yüz hareketleri ve Duraklamayla Denetim göz seçimi güncellemeleri
    • iOS ve iPadOS’ta kişiselleştirilmiş kurulum: Dokunma Kolaylıkları
    • Made for iPhone işitme cihazları için daha güvenilir aktarım ve geliştirilmiş kurulum
    • tvOS için Daha Büyük Metin desteği

    Büyüteç ve Voice Over güncellemeleri

    Büyüteç ve Voice Over Görüntü Araştırıcı Tam Boyutta Gör
    Büyüteç ve Voice Over, Görsel Zeka ile ilişkili büyük bir güncelleme alıyor. Artık vizörde ne olduğuna veya bir görüntünün içeriğine ilişkin daha ayrıntılı yanıt verecekler. Bu, Apple'ın genel olarak Görsel Zeka üzerinde yaptığı çalışmalara dair iyi bir ipucu; çünkü aynı temel sistemler, sistem genelinde fotoğraf ve videolardaki nesneleri ve metinleri tanımlamak için kullanılıyor.

    Doğal dilde Sesle Denetim

    Sesle Denetim özelliği şu anda belirli komutlardan oluşan bir liste kullanarak çalışıyor ancak OS 27 güncellemelerinde doğal dil kullanacak şekilde gelişecek. Dokunmak, yakınlaştırmak veya kaydırmak istediğiniz şeyi yalnızca isimle değil, renk veya içerikle de tanımlayabileceksiniz. Yine, bu, işletim sistemine yayılan yapay zeka özelliklerine iyi bir bakış açısı sunuyor; ekranda ne olduğunu görmek ve anlamak için yeni yapay zeka yeteneklerini kullanıyor.

    Erişilebilirlik Okuyucusu uyumluluğu genişletildi

    Erişilebilirlik Okuyucusu artık tablolar, resimler ve çoklu sütunlar gibi daha karmaşık biçimlendirmeye sahip daha geniş bir içerik yelpazesinde çalışıyor. Apple, ekranda ne olduğunu daha iyi anlamak ve yorumlamak için yine yapay zekayı kullanıyor.

    Video için cihazda oluşturulan altyazılar

    Cihazda Oluşturulan Altyazılar iOS 27 iPadOS 27 Tam Boyutta Gör
    Yeni işletim sistemleri, yalnızca altyazı meta verilerine sahip olanlar değil, herhangi bir video için altyazı oluşturabilecek ve gösterebilecek. Bu işlem, iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Vision Pro'da tamamen cihaz üzerinde gerçekleştirilecek.

    Gözle elektrikli tekerlekli sandalye kontrolü

    Apple Vision Pro gözle tekerlekli sandalye kontrolü Tam Boyutta Gör
    Elektrikli tekerlekli sandalye kullanan ve sürüş kumandasını kullanamayanlar için yeni Vision Pro tekerlekli sandalye kontrol özelliği hayat kurtarıcı. Bu işlevsellik, Vision Pro'nun göz takibi özelliğini kullanarak Bluetooth veya kablolu bağlantı ile çalışan Tolt ve LUCI alternatif sürüş sistemleriyle uyumlu tekerlekli sandalye kontrol arayüzünü değiştiriyor. Apple, gelecekte daha fazla tekerlekli sandalye ve sürüş sistemini desteklemek için çalıştığını belirtiyor.

    VisionOS'ta taşıt hareketi belirtileri

    VisionOS’a Taşıt Hareketi Belirtileri geliyor. Vision Pro ayrıca dokunma ve sistem eylemleri gerçekleştirmek için yüz hareketlerini ve Dwell Control kullanılırken gözle öğeleri seçmenin yeni yolunu destekleyecek.

    iPhone ve iPad'de kişiselleştirilmiş kurulum

    Dokunma Kolaylıkları, iOS ve iPadOS'ta kurulumu kişiselleştirmenin yeni bir yolunu sunuyor. iPhone için üretilen işitme cihazları, Apple cihazları arasında daha güvenilir bir şekilde eşleşecek ve aygıtlar arasında kolayca aktarılacak; iOS, iPadOS, macOS ve VisionOS'ta geliştirilmiş kurulum deneyimi sunulacak.

    tvOS'ta daha büyük metin desteği, Ad Tanıma, FaceTime aramalarına insan tercüman ekleme

    tvOS'a daha büyük metin desteği geliyor. İşitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılara, birisi isimlerini söylediğinde bildirim gönderebilen Ad Tanıma özelliği, dünya genelinde 50'den fazla dilde çalışıyor. İşaret dili tercüme uygulaması geliştiricileri için yeni API, devam eden FaceTime görüntülü aramalara insan tercüman eklemeyi destekliyor.

    Geleneksel kontrol cihazlarıyla etkileşimde zorluk çekenler artık Sony Access kumandayı iOS, iPadOS ve macOS'ta oyun kontrol cihazı olarak bağlayabilecek.

    Duyurulan tüm özelliklerin bu yılın sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Doğal dilde sesle denetim, ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da İngilizce olarak kullanıma sunulacak.

