Xiaomi Smart Band 11 ufukta göründü

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber'de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Smart Band 10 Pro akıllı bilekliğini kısa süre önce piyasaya süren Xiaomi ara vermeden yeni nesil için çalışmalara başladı. Xiaomi Smart Band 11 işler yolunda giderse yaz bitmeden raflarda yerini alabilir.

Xiaomi Smart Band 11 neler sunacak?

Tayvan ve Singapur haberleşme kurumlarında ortaya çıkan başvurulara göre firma M2561B1 seri numaralı yeni bir bileklik için çalışmalarını sürdürüyor. Smart Band 10 serisi M2551 model numarasını taşıdığı için yeni cihaz Smart Band 11 serisine ait olacak.

Henüz sertifika onaylarında cihazla ilgili bir bilgi yok ancak bazı kaynaklar en son Smart Band 9 Active olarak piyasaya çıkan uygun fiyatlı giriş modelinin bu kez Smart Band 11 Active adıyla yeniden piyasada kendisine yer bulacağını düşünüyor.

Xiaomi Smart Band 10 serisi Haziran ayında ilk kez tüketici ile buluşmuştu. Bu bakımdan Xiaomi Smart Band 11 serisinin de bu tarihi çok aşmayacağını söylemek yanlış olmaz. Şimdilik seride toplam kaç model olacağı net değil.

