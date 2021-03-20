OnePlus Watch'un yüksek kaliteli bir görüntüsü yayınlandı

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YouTuber Unbox Therapy, 23 Mart tarihinde tanıtılması planlanan OnePlus Watch'un yüksek kaliteli bir görüntüsünü yayınladı. Yapılan paylaşımda akıllı saatin teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay yer almıyor.

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Hintli duyumcu Ishan Agarwal'e göre OnePlus Watch yuvarlak ekrana sahip 46 mm'lik kasa, suya ve toza dayanaklılık için IP68 sertifikası, iki renk seçeneği (gümüş/siyah) ve Warp Charge hızlı şarj teknolojisiyle gelecek. Cihaz sadece 20 dakikalık şarjla bir hafta pil ömrü sunacak.

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RTOS tabanlı olacak

OnePlus Watch'un Wear OS işletim sistemini kullanması bekleniyordu ancak şirket CEO'su Pete Lau, RTOS (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) tabanlı olacağını açıkladı. Sorunsuz bir deneyim ve mükemmel pil ömrü vadeden RTOS'un neredeyse hiç üçüncü parti uygulamaya sahip olmama gibi bir dezavantajı var.

https://twitter.com/UnboxTherapy/status/1372881459892084736

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