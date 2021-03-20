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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Watch'un yüksek kaliteli bir görüntüsü yayınlandı

    OnePlus merakla beklenen ilk akıllı saatini önümüzdeki günlerde tanıtacak. OnePlus Watch'un tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli bir görüntü yayınlandı.
    20 Mart 2021, 17:00 (4 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus Watch'un yüksek kaliteli bir görüntüsü yayınlandı
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    YouTuber Unbox Therapy, 23 Mart tarihinde tanıtılması planlanan OnePlus Watch'un yüksek kaliteli bir görüntüsünü yayınladı. Yapılan paylaşımda akıllı saatin teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay yer almıyor.

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    Hintli duyumcu Ishan Agarwal'e göre OnePlus Watch yuvarlak ekrana sahip 46 mm'lik kasa, suya ve toza dayanaklılık için IP68 sertifikası, iki renk seçeneği (gümüş/siyah) ve Warp Charge hızlı şarj teknolojisiyle gelecek. Cihaz sadece 20 dakikalık şarjla bir hafta pil ömrü sunacak.

    OnePlus Watch'un yüksek kaliteli bir görüntüsü yayınlandı
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    RTOS tabanlı olacak

    OnePlus Watch'un Wear OS işletim sistemini kullanması bekleniyordu ancak şirket CEO'su Pete Lau, RTOS (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) tabanlı olacağını açıkladı. Sorunsuz bir deneyim ve mükemmel pil ömrü vadeden RTOS'un neredeyse hiç üçüncü parti uygulamaya sahip olmama gibi bir dezavantajı var.



    https://twitter.com/UnboxTherapy/status/1372881459892084736
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    TheJudgé 1 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    manesnuc (Fırat Küçük) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Maalesef apple watch arayüzleri ile kıyaslıyor insan ister istemez ve bunun sonucunda da arayüzleri çok standart kalıyor. Markasını söylemeseniz samsung derim yani o kadar basma kalıp geliyor artık her ne kadar sevdiğim bir marka olmasına rağmen.
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