Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'ın çocuklara özel versiyonu geliyor

    Facebook, 13 yaşın altındaki kullanıcıların güvenle vakit geçirebilecekleri yeni bir Instagram versiyonu geliştiriyor. Şirketin ileriye dönük planları hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.
    19 Mart 2021, 11:30 (1 sa.)
    202
    14
    2
    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Instagram'ın çocuklara özel versiyonu geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal medya devi Facebook, 13 yaşın altındaki çocuklar için yeni bir Instagram versiyonu geliştiriyor. Bildiğiniz üzere Insagram'ın mevcut politikasına göre bu yaş grubunun uygulamayı kullanması yasak. Şirketin bu yöndeki çalışmalarıyla ilgili bazı detaylar deşifre oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Instagram artık yeni hesap açanlara yaşlarını soruyor

    Ayrıca Bkz. "Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya"

    Instagram Başkan Yardımcısı Vishal Shah'a göre Instagram'ın sadece çocuklara yönelik güvenli bir versiyonunun oluşturulması gerekiyor. Deneyimli yönetici sosyal ağ çalışanlarına yönelik mesajında, küçük yaştaki kullanıcıların güvenle vakit geçirebilecekleri bir Instagram versiyonu inşa etmeyi şirketin öncelikli hedeflerinden biri haline getirdiklerini açıkladı.

    Instagram'ın çocuklara özel versiyonu geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Politikalar sıkılaştırılıyor

    Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi şu anda Instagram'da 13 yaş sınırı var. Ancak bu yasağı kolayca aşmak mümkün. Sosyal medya platformu kısa süre önce yetişkinler ve gençler arasındaki etkileşimi kısıtlayan yeni politikalar uygulamaya hazırlandığını açıklamıştı.

    Platformu küçük yaştaki kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek isteyen Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini engelleyecek. Ayrıca şüpheli görünen yetişkinlerle yazışmaya kalkan küçük yaştaki kullanıcılara bazı güvenlik uyarıları gösterecek.



    https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/facebook-instagram-for-children-under-13
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M meLek122 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tiktok videolarını izlemeyi yasakla tarzı bir özellik gelirse çok seviniriz
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuasudba 6 dk. ( Mesaj Silindi ) meLek122
    yasakla bir şey çözemeyeceğinizi ne zaman anlayacaksınız acaba.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Whatsapp'da sesli mesajlar üç farklı hızda oynatılabilecek: İşte özelliğin ilk görüntüleri 35 dk. PS5'in gücünü sonuna kadar kullanacak olan açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni video paylaşıldı 42 dk. Amazon Türkiye'nin yeni reklamı yayınlandı: Bahar Fırsatları başlıyor 1 sa. Makyajlı Land Rover Discovery Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Instagram'ın çocuklara özel versiyonu geliyor Sonraki Casper’ın ilk yerli üretim telefonu VIA F20 satışa çıktı 2 sa. Video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçti 3 sa. Xbox'tan haftaya etkinlik geliyor: 25'ten fazla oyun gösterilecek 3 sa. Twitter da ülkemize temsilci atıyor 4 sa. Twitter'a YouTube videolarını doğrudan oynatma özelliği geliyor 9 sa. Üç yeni Game of Thrones projesi daha ortaya çıktı: İşte konuları 12 sa. AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler 13 sa. Bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars, mobil cihazlar için duyuruldu 14 sa. Intel haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor 14 sa. 2si1 "VPN'e güvenen dağlara kar yağdıran" Teknoloji ve Oyun Programı 14 sa. Söylentiye göre Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, bu yıl yayınlanacak 15 sa. Motorola Edge Plus için DeX rakibi özellik geliyor 15 sa. Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı 16 sa. Lexar maliyete odaklanan yeni SATA SSD modelini duyurdu 16 sa. Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi 17 sa. iPad Pro yeni nesliyle M1 sınıfı işlemci ve Thunderbolt bağlantısı sunacak 17 sa. Van Gogh APU'ları 4 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir 17 sa. Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya 17 sa. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 18 sa. Kripto paranın caizi olur mu?: Caizcoin Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız