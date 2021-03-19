Instagram'ın çocuklara özel versiyonu geliyor

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Sosyal medya devi Facebook, 13 yaşın altındaki çocuklar için yeni bir Instagram versiyonu geliştiriyor. Bildiğiniz üzere Insagram'ın mevcut politikasına göre bu yaş grubunun uygulamayı kullanması yasak. Şirketin bu yöndeki çalışmalarıyla ilgili bazı detaylar deşifre oldu.

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Instagram Başkan Yardımcısı Vishal Shah'a göre Instagram'ın sadece çocuklara yönelik güvenli bir versiyonunun oluşturulması gerekiyor. Deneyimli yönetici sosyal ağ çalışanlarına yönelik mesajında, küçük yaştaki kullanıcıların güvenle vakit geçirebilecekleri bir Instagram versiyonu inşa etmeyi şirketin öncelikli hedeflerinden biri haline getirdiklerini açıkladı.

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Politikalar sıkılaştırılıyor

Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi şu anda Instagram'da 13 yaş sınırı var. Ancak bu yasağı kolayca aşmak mümkün. Sosyal medya platformu kısa süre önce yetişkinler ve gençler arasındaki etkileşimi kısıtlayan yeni politikalar uygulamaya hazırlandığını açıklamıştı.

Platformu küçük yaştaki kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek isteyen Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini engelleyecek. Ayrıca şüpheli görünen yetişkinlerle yazışmaya kalkan küçük yaştaki kullanıcılara bazı güvenlik uyarıları gösterecek.

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/facebook-instagram-for-children-under-13

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