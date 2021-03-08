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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Opel'den Mart fırsatları: 6 ay ödeme erteleme imkanı ve daha fazlası

    Opel, mart ayına özel finansman seçenekleri, farklı meslek gruplarına tanıdığı ek avantajlar ve 6 ay ödeme erteleme seçeneği sunan satın alma koşulları açıkladı. İşte detaylar:
    08 Mart 2021, 14:30 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Opel'den Mart fırsatları: 6 ay ödeme erteleme imkanı ve daha fazlası
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    AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği ve yeni vizör tasarımıyla dikkat çeken Opel Crossland modeline Mart ayına özel olarak 199 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ve cazip kredi olanakları ile sahip olunuyor. Mart ayında yeni Opel Crossland modelinde 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı veya 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

    Mart ayında Opel'in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı veya 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı bulunuyor. Yine mart ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL'den başlayan fiyatlar ile showroom'lardaki yerini alıyor.

    Teknolojik yenilikleri ve sınıfında öncü özellikleri bünyesinde barındıran ve her profile hitap eden Opel'in başarılı modeli Corsa'ya ise mart ayında 146 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca, Corsa modellerinde 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı veya 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

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    Opel'in D segmentindeki amiral gemisi yeni Insignia ise 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz olanağı ile satılıyor. Mart ayına özel yeni Opel Insignia'ya 448 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. 2020 model yılı yeni Opel Insignia ise 398 bin 700 TL'den başlayan fiyatlar ile müşterilere sunuluyor.

    Opel'den Mart fırsatları: 6 ay ödeme erteleme imkanı ve daha fazlası
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    Opel, mart ayına özel olarak Combo modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanının yanı sıra KOBİ'lere özel fırsatlar da sağlıyor. Mart ayına özel olarak Combo'ya 177 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

    Ticari araç segmentindeki iddiasını bir sonraki seviyeye taşımaya kararlı olan Opel, mart ayında yeni Zafira Life modelini tüketicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. İleri teknoloji donanımları, hayatı kolaylaştıran çözümleri ve 'üstün' güvenlik sistemleri ile segmentinde fark yaratacak olan yeni Zafira Life, lansmana özel 287 bin 100 TL'den başlayan fiyatlar ve 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz olanağı ile mart ayında bekleyenleriyle buluşuyor.

    Opel Türkiye, mart ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına Corsa'da 3 bin 500 TL'ye, Insignia'da ise 15 bin 900 TL'ye varan nakit avantajı sağlıyor.

    Opel Türkiye'nin mart ayına özel avantajlı koşullarına, ÖTV muafiyeti bulunan tüketicilerin faydalanabilecekleri model seçeneklerine, farklı meslek gruplarına özel ek fiyat indirimlerine ve finansman koşullarına Opel Türkiye web sitesinden erişilebiliyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    aynı ötelemeyi kışın yapmazlar cunki her yaz dolar düşer kışın artar bu fix olduğu için biliyolar dolar düşcek elimizde şişmesin araçlar hemen indirim
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    istediğiniz kadar öteleyin, millet et niyetine 150 gram kıymayla gidiyor evine..
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