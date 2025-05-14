Opel, GSE alt markasını tamamen elektrikli hale getiriyor

Opel CEO’su Florian Huettl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “GSE alt markası, özellikle dinamik, heyecan verici ve duygusal Opel modellerini temsil ediyor. 2025 yılında bu yolculukta önemli bir adım atacağız. Yeni GSE modelleri tamamen elektrikli olacak. Bu da batarya-elektrikli mobilitenin ne kadar güçlü, ilham verici ve heyecan verici olabileceğini gösteriyor” dedi.
Opel, GSE kısaltmasının dönüşünü ilk kez 2022 yılında duyurmuş, ardından Astra, Astra Sports Tourer ve Grandland'in bir önceki neslini şarj edilebilir hibrit motorla sunarak bu alt markanın sportif ve dinamik karakterini öne çıkarmıştı. Yeni nesil GSE ile birlikte marka artık tamamen elektrikli bir döneme geçiyor.
Yeni GSE modelleri, ödüllü Opel tasarım dilinden ilham alan sportif görünümlerinin yanı sıra sürücüyü doğrudan sürüşe entegre eden özel bir şasi ayarıyla dikkat çekecek. Ayrıca GSE modelleri frenleme, viraj alma ve yüksek hızda otoyol sürüşlerinde dengeli yapısıyla öne çıkacak.
GSE rozeti taşıyan ilk elektrikli model Mokka olacak. 2025'te satışa sunulması planlanan modelde Abarth 600e ve Alfa Romeo Junior Veloce'daki gibi 280 beygirlik bir motor bulunabilir. Tasarım tarafında ise paylaşılan videoya göre yeniden tasarlanan sportif tamponlar, daha büyük jantlar ve sarı renkli fren kaliperleri gibi güncellemeler görmemiz mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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