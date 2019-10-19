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    Opioid doz aşımını tespit eden implant geliştirildi

    Opioid doz aşımını algılayan ve doz aşımı durumunda; opioidlerin hayat kurtarıcı antidotu olan ''naloxone'' bileşimini kişiye veren yeni bir biyoelektronik implant geliştirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Opioid doz aşımını tespit eden implant geliştirildi
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    National Institutes of Health ( NIH) kurumunun yaptığı 10 milyon dolarlık bağış sayesinde, opioid overdozunu ( doz aşımı ) algılayan ve doz aşımı durumunda; opioidlerin hayat kurtarıcı antidotu olan ''naloxone'' bileşimini kişiye veren yeni bir biyoelektronik implant geliştirildi.

    Geliştirilen implant opioid doz aşımı için basit ve etkili bir yol sunuyor. Boyutu normal bir USB bellek boyutuna oldukça yakın olan implant, insan derisinin altına implante ediliyor ve doz aşımlarını kandaki oksijen seviyesini takip ederek algılıyor.

    Wireless destekli küçük implantlar içlerinde naloksan barındıran küçük rezervuar tüpler barındırıyor. Minyatür boyutta olan ve doku oksijenizasyonunu monitörize eden sensörler oksijen seviyelerini devamlı olarak monitörize ediyor ve doz aşımı durumlarında hayat kurtarıcı olan naloksanı salıyor.

    Benzer teknolojiler geliştirilme aşamasında

    Opioid doz aşımını tespit eden implant geliştirildi
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    Yeni implanta benzer bir cihaz daha önce Purdue University kurumundan bir grup araştırmacı tarafından geliştirilmişti. 2 implantın da insan deneylerine başlanmadan önce geliştirilmesi ve testlere tabi tutulması gerekiyor. Cihazlar şu an için oldukça erken aşamada olmalarına rağmen gittikçe yükselen opioid bağımlılığı ile ve buna takriben gittikçe büyüyen bir eğriyle seyreden opioid doz aşımlarıyla mücadele etmek için yeni stratejiler sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "2019 Nobel Tıp Ödülü"

    Akıllı telefon uygulaması ile kontrol edilebilen ve opioid kullanıcıları tarafından, opioidler alınmadan önce aktive edilen benzer bir cihaz bu sene başında geliştirilmişti.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/implant-senses-opioid-overdose-administers-naloxone/ Yorum Yaz
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