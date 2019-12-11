Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı

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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun Shenzhen'de düzenlediği Oppo Inno Day etkinliğinde, şirketin başkan yardımcısı Alen Wu, ColorOS hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Önümüzdeki yıl bu sayı yükselecek

Şirketin ürettiği cihazlarda yer alan Android tabanlı işletim sistemi ColorOS'un, Huawei'nin EMUI ve Xiaomi'nin MIUI arayüzlerinin pazar payını ciddi bir şekilde tehdit etmeye başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Şu anda 320 milyon insanın ColorOS kullanan akıllı telefonlara sahip olduğunu belirten Oppo Başkan Yardımcısı Alen Wu, önümüzdeki yılın ilk yarısında ColorOS çalıştıran cihazların Meksika ve Latin Amerika'da yaygınlaşacağını söyledi.

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ABD'nin Oppo için çok cazip bir pazar olduğu, ancak Oppo'nun çalışma şeklinin bu ülkeye uymadığını belirten Alen Wu, Oppo'nun doğrudan müşterilere ulaşmayı tercih ettiğini ancak Amerikalıların yüzde 90'ının bir GSM şirketinden akıllı telefon almayı tercih ettiklerine dikkat çekiyor. Bu da tercihlerin değişmesinde rol oynayabilen bir faktör. Son olarak Oppo'nun Avrupa ve Japonya'daki satışlarını yükseltmeyi amaçladığını söyleyen Wu, ABD pazarının ise bir sonraki hedef olduğunu belirtti.

https://www.gsmarena.com/oppo_announces_coloros_now_has_320m_users_talks_expansion_to_latin_america_and_usa-news-40498.php