Bütçe dostu Android tablet OPPO Pad SE tanıtıldı

Oppo Pad SE 4G Android tablet neler sunuyor?
Tablet, üretkenlik ve çoklu görev için Oppo cihazları ile iPhone’lar arasında hızlı dosya paylaşımına izin veren Google Gemini ve O+ Connect ile geliyor. Ayrıca, kullanıcıların uygulamalarla cihazlar arasında kolayca geçiş yapmasını sağlayan App Relay, Multi-Screen Connect ve Multi-Window Display’i destekliyor.
Oppo Pad SE ayrıca ebeveynlere ekran süresi ve içerik erişimi üzerinde kontrol imkanı veren Çocuk Modu içeriyor. YouTube Kids, kullanım sınırları ve uzun kullanım sırasında yorgunluğu azaltmak için göz koruma özelliğini de destekliyor.
OPPO Pad SE fiyatı ne kadar?
Oppo Pad SE, 269 euro fiyat etiketiyle Hollanda’da satışa sunuldu.
OPPO Pad SE özellikleri
- Ekran: 11 inç, 1920x1200, 90Hz, 500 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G100
- Bellek: 4GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 128GB (UFS 2.2)
- Arka kamera: 5MP f/2.2
- Ön kamera: 5MP f/2.2
- Batarya: 9340 mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim sistemi: ColorOS 15.0.1
- Bağlanabilirlik: WiFi 5, Bluetooth 5.4
- Boyut ve ağırlık: 254.91 x 166.46 x 7.39 mm, 530 g
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!