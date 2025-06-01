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    Bütçe dostu Android tablet OPPO Pad SE tanıtıldı

    Oppo, Oppo Pad SE LTE tabletini Avrupa'da piyasaya sürdü. Oppo Pad SE, 9340 mAh uzun ömürlü bataryası, gözü koruyan sürükleyici ekranı, kişiselleştirilebilir çocuk modu özelliğiyle öne çıkarılıyor.

    Oppo Pad SE 4G android tablet uygun fiyatlı Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı Android tablet Oppo Pad SE Avrupa’da satışa çıktı. OPPO’nun yeni bütçe dostu tableti, Android 15’in biraz özelleştirilmiş bir sürümünde çalışıyor.

    Oppo Pad SE 4G Android tablet neler sunuyor?

    Oppo Pad SE ekran, işlemci, ram, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Oppo Pad SE, 11 inç ekranlı bir 4G Android tablet. Ekran, LCD, 2K çözünürlük, 500 nit parlaklık, 90Hz yenileme hızı ve parlamayı azaltıp göz sağlığının korunmasına yardımcı olan yansıma önleyici mat yüzey sunuyor. Tablet, MediaTek’in 8 çekirdekli Helio G100 işlemcisinden güç alıyor. 4GB RAM, 128GB depolama alanıyla gelen tablet, 9340 mAh bataryaya sahip. Batarya 33W hızlı şarjı destekliyor. OPPO, tabletin akıllı güç koruma özelliğiyle 800 güne kadar kullanım sunduğunu iddia ediyor.

    Tablet, üretkenlik ve çoklu görev için Oppo cihazları ile iPhone’lar arasında hızlı dosya paylaşımına izin veren Google Gemini ve O+ Connect ile geliyor. Ayrıca, kullanıcıların uygulamalarla cihazlar arasında kolayca geçiş yapmasını sağlayan App Relay, Multi-Screen Connect ve Multi-Window Display’i destekliyor.

    Oppo Pad SE ayrıca ebeveynlere ekran süresi ve içerik erişimi üzerinde kontrol imkanı veren Çocuk Modu içeriyor. YouTube Kids, kullanım sınırları ve uzun kullanım sırasında yorgunluğu azaltmak için göz koruma özelliğini de destekliyor.

    OPPO Pad SE fiyatı ne kadar?

    Oppo Pad SE, 269 euro fiyat etiketiyle Hollanda’da satışa sunuldu.

    OPPO Pad SE özellikleri

    Oppo Pad SE teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 11 inç, 1920x1200, 90Hz, 500 nit, LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G100
    • Bellek: 4GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 128GB (UFS 2.2)
    • Arka kamera: 5MP f/2.2
    • Ön kamera: 5MP f/2.2
    • Batarya: 9340 mAh, 33W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: ColorOS 15.0.1
    • Bağlanabilirlik: WiFi 5, Bluetooth 5.4
    • Boyut ve ağırlık: 254.91 x 166.46 x 7.39 mm, 530 g
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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    Forumdan Konular

    troll isimler trafik cezası ödediğim halde ödenmemiş görünüyor ne yapmalıyım vakıfbank world puan kullanma araba ayna tamirini kim yapar abgas werkstatt 1.9 tdi

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