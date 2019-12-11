Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor

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Apple önümüzdeki yılın Eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 12 modelleriyle ilgili çalışmaları sürdürürken, analistler de şirketin gelecek planları konusunda kullanıcıları bilgilendirmeye devam ediyorlar.

Kullanıcılar iPhone 12'yi bekliyor

Rosenblatt analisti Jun Zhang'in son raporuna göre Apple, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'ın üretimini yüzde 25'e kadar azaltmayı planlıyor. Mart ayından sonra iPhone 11 modellerine olan talebin yüzde 60 azalacağını ön gören Apple, bunun büyük yeniliklerle gelmesi beklenen iPhone 12 serisi ile ilgili olacağı görüşünde. Şirkete göre kullanıcılar paralarını yeni iPhone serisi için harcama eğiliminde olacak.

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Söylentilere göre Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone 12 modelleri büyük yeniliklerle gelecek. Beklenen özelliklerin başında ise Qualcomm işbirliğiyle cihazlara eklenecek 5G özelliği geliyor. Ayrıca Face ID'ye ek olarak ekran altı parmak izi sensörü ile gelmesi beklenen yeni nesil iPhone modellerinin, daha büyük pil kapasitesi sunacak olması da kuvvetle muhtemel görünüyor.

https://9to5mac.com/2019/12/09/iphone-12-5g-lineup-rosenblatt/