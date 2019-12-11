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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor

    Teknoloji devi Apple'ın iPhone üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor. Şirketin verdiği bu kararın nedeni ise kullanıcıların paralarını iPhone 12'ye saklamaları olarak gösteriliyor.
    2 gün
    3,2b
    1
    17
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor
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    Apple önümüzdeki yılın Eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 12 modelleriyle ilgili çalışmaları sürdürürken, analistler de şirketin gelecek planları konusunda kullanıcıları bilgilendirmeye devam ediyorlar.

    Kullanıcılar iPhone 12'yi bekliyor

    Rosenblatt analisti Jun Zhang'in son raporuna göre Apple, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'ın üretimini yüzde 25'e kadar azaltmayı planlıyor. Mart ayından sonra iPhone 11 modellerine olan talebin yüzde 60 azalacağını ön gören Apple, bunun büyük yeniliklerle gelmesi beklenen iPhone 12 serisi ile ilgili olacağı görüşünde. Şirkete göre kullanıcılar paralarını yeni iPhone serisi için harcama eğiliminde olacak.

    Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor
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    Söylentilere göre Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone 12 modelleri büyük yeniliklerle gelecek. Beklenen özelliklerin başında ise Qualcomm işbirliğiyle cihazlara eklenecek 5G özelliği geliyor. Ayrıca Face ID'ye ek olarak ekran altı parmak izi sensörü ile gelmesi beklenen yeni nesil iPhone modellerinin, daha büyük pil kapasitesi sunacak olması da kuvvetle muhtemel görünüyor.



    https://9to5mac.com/2019/12/09/iphone-12-5g-lineup-rosenblatt/ Yorum Yaz
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    mert1907 2 gün en beğenilen
    Başka telefon da değil iPhone 12 alacaklar insanlar o yüzden paralarını saklıyorlar demek.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Erasmus78 1 gün darkaura
    Her yerde "aynı ürüne neden 2 katı para vereyim?" deniyor ama hangi iki kat? Note 10+, Mate 30 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in fiyatlar neredeyse aynı. iPhone 11 Pro Max bir miktar daha pahalı ama 2 kat nedir?

    O bir miktar daha pahalılığın bir kaç nedeni olabilir;

    - Marka algısı : Kabul etmek gerekir ki elektronikte Apple üzerine marka yok. Hatta hiç bir sektörde yok.
    - Üretim kalitesi : Apple'in üretim kalitesi de premiumdur. Sadece fiyatları değil. 2007 den bu yana üretilen ve Türkiye'de satılan iPhone'ların şu anda hala çalışanların ve aktif kullanılanların oranı yaklaşabilen bir rakibi yok piyasada. Dünyada da böyle.
    - iOS un sadece iPhone'da olması...

    Bu 3 konu aradaki farka değmez diyorsanız o görüşe saygı duyarım. Ama her yıl 200 milyonun üzerinde kişi de bu farka değer diyorsa buna da saygı duyulmalı.
    Her yerde "aynı ürüne neden 2 katı para vereyim?" deniyor ama hangi iki kat? Note 10+, Mate 30 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in fiyatlar neredeyse aynı. iPhone 11 Pr...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Ranez 1 gün
    Şu forumda ilk iPhone çıktığından beri her sene Apple’ı batırıyorlar.
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    erkanberk 1 gün
    İphone 4 almayıp paramı 5 için saklasaydım muhtemelen 6 'yı bekler 7 yi alırıdım. Ama 7 Plus aldım.Çok saçma.
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    joven 1 gün
    5g olmayan telefonun çok fazla satması bu vakitten sonra elbette çok zor üretici markalar bunun için ileriye dönük yeni stratejiler belirliyorlar
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    rambocuk 1 gün
    Dünyanın en iyi telefonu olsada çentik işi bozuyor
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    MysticDesign 1 gün
    o çentik kalkmaz boşuna şu görseli kullanıp durmayın anca biraz daha daralır o kadar. apple hayatta oynar mekanizma ön kamera geçmez
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    Ranez 1 gün
    Şu forumda ilk iPhone çıktığından beri her sene Apple’ı batırıyorlar.
    Yanıtla +5
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    Lirikal Militan 1 gün
    Magazin bültenine çevirdiniz işi iyice. Her sene en az iki ya da uc kez bu tarz haberler çıkıyor. Apple üretimi azaltacak ya da satışları düştü diye iddialarla surekli ayni tarz haberler her donem tekrarlanıyor her modelde ayni haberler çıkıyor. Ardından çıkıp apple su kadar cihaz satti su kadar kar etti diye haber yapılıyor.



    Kaldi ki elbet azalacak uretim surekli ayni miktarda olmayacak bir sonraki donemin hazirligi icin alinan stratejik kararlari magazin haberi başlığı gibi vermek de tuhaf.
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    oray 1 gün
    apple kendi kendine üretimini azaltacağını iddia edeceği başlığı da garip bir başlık olmuş... İddia ediyorum üretimimi %25 azaltacağım gibi bir şey...
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    darkaura 1 gün
    bu isin dogasi bu. yenilikler, ileri teknolojiler gelmiyorsa talep pahali markalardan ucuz muadillerine donuyor. ilk ciktiginda luks, prestij olan sey zaman icinde evdeki buzdolabi gibi siradan ihtiyac giderici esyaya donusuyor. iki buzdolabi ayni isi yapiyorsa, yakin kalitedeyseler marka etiketinden dolayi 2 kati parayi vermezsiniz, cok az kisi verir. bu degisimi daha once pc sektorunde gorduk. sonucunda apple batmanin esigine gelmisti. su an pc ureticileri incecik kar marjlari icin birbirlerini yiyor. apple vizyoner sekilde farkli, islevsel yenilikler getirmedikce onumuzdeki yillarda gidisat surekli apple in alehine isleyecek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Erasmus78 1 gün darkaura
    Her yerde "aynı ürüne neden 2 katı para vereyim?" deniyor ama hangi iki kat? Note 10+, Mate 30 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in fiyatlar neredeyse aynı. iPhone 11 Pro Max bir miktar daha pahalı ama 2 kat nedir?

    O bir miktar daha pahalılığın bir kaç nedeni olabilir;

    - Marka algısı : Kabul etmek gerekir ki elektronikte Apple üzerine marka yok. Hatta hiç bir sektörde yok.
    - Üretim kalitesi : Apple'in üretim kalitesi de premiumdur. Sadece fiyatları değil. 2007 den bu yana üretilen ve Türkiye'de satılan iPhone'ların şu anda hala çalışanların ve aktif kullanılanların oranı yaklaşabilen bir rakibi yok piyasada. Dünyada da böyle.
    - iOS un sadece iPhone'da olması...

    Bu 3 konu aradaki farka değmez diyorsanız o görüşe saygı duyarım. Ama her yıl 200 milyonun üzerinde kişi de bu farka değer diyorsa buna da saygı duyulmalı.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    El_domingo 1 gün
    çinli telefon üreticileri cok saglam geldi..telefon la yapılabilecekler belli,ihtiyac olmayan özellik pazarlamakta bir yere kadar. uygun fiyatlı bir cok telefon tum işleri rahatlıkla görüyor...insanlar tabiki fazla para ödemek istemiyor.bu stratejiyle apple kan kaybetmeye devam eder..
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    galaxyg 2 gün
    ekran altı parmak izi gelmez bunu herkes biliyor ama yabancı basın dahi haberini yapıyor bunun ..sırf click almak için

    Neden mi ?

    apple kabaca tükürdüğünü yalamaz parmak izine geri dönmez

    animoji face id sensörleriyle çalışan bi sistem benzer sensörler olmadan çalışmaz apple animojileri aşırı benimsedi ve geleceği baya var
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