Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor

Apple önümüzdeki yılın Eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 12 modelleriyle ilgili çalışmaları sürdürürken, analistler de şirketin gelecek planları konusunda kullanıcıları bilgilendirmeye devam ediyorlar.
Kullanıcılar iPhone 12'yi bekliyor
Rosenblatt analisti Jun Zhang'in son raporuna göre Apple, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'ın üretimini yüzde 25'e kadar azaltmayı planlıyor. Mart ayından sonra iPhone 11 modellerine olan talebin yüzde 60 azalacağını ön gören Apple, bunun büyük yeniliklerle gelmesi beklenen iPhone 12 serisi ile ilgili olacağı görüşünde. Şirkete göre kullanıcılar paralarını yeni iPhone serisi için harcama eğiliminde olacak.
Söylentilere göre Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone 12 modelleri büyük yeniliklerle gelecek. Beklenen özelliklerin başında ise Qualcomm işbirliğiyle cihazlara eklenecek 5G özelliği geliyor. Ayrıca Face ID'ye ek olarak ekran altı parmak izi sensörü ile gelmesi beklenen yeni nesil iPhone modellerinin, daha büyük pil kapasitesi sunacak olması da kuvvetle muhtemel görünüyor.
https://9to5mac.com/2019/12/09/iphone-12-5g-lineup-rosenblatt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O bir miktar daha pahalılığın bir kaç nedeni olabilir;
- Marka algısı : Kabul etmek gerekir ki elektronikte Apple üzerine marka yok. Hatta hiç bir sektörde yok.
- Üretim kalitesi : Apple'in üretim kalitesi de premiumdur. Sadece fiyatları değil. 2007 den bu yana üretilen ve Türkiye'de satılan iPhone'ların şu anda hala çalışanların ve aktif kullanılanların oranı yaklaşabilen bir rakibi yok piyasada. Dünyada da böyle.
- iOS un sadece iPhone'da olması...
Bu 3 konu aradaki farka değmez diyorsanız o görüşe saygı duyarım. Ama her yıl 200 milyonun üzerinde kişi de bu farka değer diyorsa buna da saygı duyulmalı.