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    Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı

    Xiaomi'nin 200 MP kameralı ilk telefonu olacak 12T Pro ve 12T 'nin yakında tanıtılması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise bu telefonların teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı.
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    Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı
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    Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro'yu Ekim ayı civarında piyasaya süreceği söyleniyor. Yakın bir zamanda ise WinFuture tarafından Xiaomi'nin 200 MP kameralı ilk telefonu olacak 12T Pro'nun ve 12T'nin görselleri ve özellikleri sızdırıldı.

    İşte Xiaomi 12T'nin teknik özellikleri:

    Xiaomi 12T120Hz yenileme hızı ve Corning Gorilla Glass 5 koruması ile 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olabilir. Ayrıca Xiaomi 12T'nin 8GB RAM ve 256GB'a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 8100 yonga seti tarafından destekleneceği söyleniyor.

    Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı
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    Xiaomi 12T'nin 108 MP arka ana kamera etrafına 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro lens içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca ön tarafta 20 megapiksellik bir selfie kamerasına da sahip olabilir. 

    Xiaomi 12T'nin 646 dolar karşılığında satılacağı iddia ediliyor ve 8GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama ile satışa sunulması bekleniyor.

    İşte Xiaomi 12T Pro'nun teknik özellikleri:

    Xiaomi 12T Pro'nun 2.712 x 1.220 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekranla gelebilir. Ayrıca ekran Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip olabilir. Kaputun altında ise Xiaomi 12T Pro'nun, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile geleceği söyleniyor.

    Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı
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    Xiaomi 12T Pro, 200 MP arka ana kamera etrafına 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro lens içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise 20 megapiksellik bir selfie kamerasıyla gelebilir.

    Batarya konusunda ise Xiaomi 12T Pro'nun 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Son olarak WinFuture raporu, Xiaomi 12T Pro'nun Avrupa'da 850 Euro'ya satılabileceğini iddia ediyor.

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