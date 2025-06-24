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Tam Boyutta Gör Google'ın yeni nesil katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold, daha ince ve dayanıklı gövdeyle gelecek. Tasarım olarak ise selefine benzer olacak.

Daha ince menteşe ve IP68 dayanıklılık

Android Headlines'ın haberine göre Pixel 10 Pro Fold, bu yıl daha ince bir menteşe mekanizmasına sahip olacak. Böylece, Samsung Galaxy Fold 7 gibi ince gövdeye sahip olacak rakipleriyle daha iyi mücadele edebilecek. Ayrıca küçülen menteşe sayesinde, telefonun boyutunu arttırmadan dış ekranın 6.3 inçten 6,4 inçe yükseltileceği belirtiliyor.

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Pixel 10 Pro Fold ayrıca, IP68 derecelendirmesiyle bu seviyede suya ve toza dayanıklılık sunan ilk katlanabilir telefon olacak. Normal katlanabilir telefonlar genellikle toza dayanıklılık özelliğinden feragat ederek IPX8 gibi sadece suya dayanıklılık özellikleri sunuyor. Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy Z Fold 7 modelinin ise IP48 seviyesinde dayanıklılık sunması bekleniyor.

Bilmeyenler için, IP68'deki "6" toz geçirmez bir gövde anlamına gelirken, "8" 30 dakika boyunca bir metre derinliğe kadar suya daldırılmaya dayanabilme yeteneğini ifade ediyor.

Pixel 10 Pro Fold'un diğer Pixel 10 serisiyle beraber 20 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor.

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Google Pixel 10 Pro Fold daha ince ve dayanıklı olacak

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