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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A95 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Akıllı telefon üreticisi Oppo'nun yeni orta seviye cihazı A95 5G piyasaya sürüldü. Dimensity 800U yonga setinden güç alan cihaz, 310 dolar başlangıç fiyatına sahip.
    27 Nisan 2021, 23:30 (15 sa.)
    2,5b
    29
    2
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, orta seviye telefon pazarı için geliştiği A95 5G isimli yeni akıllı telefonunu Çin'de piyasaya sürdü. Akıllı telefon üreticisinin daha önce piyasaya sürüdüğü orta seviye cihazları ile benzer özellikler gösteren telefonun, ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

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    30W VOOC hızlı şarj desteği

    Oppo A95 5G'de, 6.43 inç büyüklüğünde Full HD +(1.080x2.400 piksel) çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. Ekran, 60Hz yenileme hızı sunuyor ve sol üst köşesinde ön kamera bulunuyor.

    Cihaz, MediaTek Dimensity 800U yonga setinden güç alıyor. Grafik birimi kısmında ARM G57 MC3 GPU bulunuyor. Telefonda, 8GB LPDDR4x RAM ve aralarında seçim yapılabilecek 128GB/256GB dahili depolama sunuluyor. Depolama alanı 2TB'a kadar genişletilebiliyor.

    Oppo A95 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Cihazda üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Kurulumda, f / 1.7 diyafram açıklığıyla 48 megapiksel birincil lens,  f / 2.2 diyafram açıklığıyla 8 megapiksel ultra geniş lens ve f / 2.4 diyafram açıklığıyla 2 megapiksel makro sensör bulunuyor. Önde ise f / 2.4 diyafram açıklığıyla 16 megapiksel lens var.

    160.1x73.4x7.8mm ölçülerinde ve 173 gram ağırlığında olan Oppo A95 5G, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1'i çalıştırıyor. Telefonda 30W VOOC Flash Charge teknolojisine sahip 4.310mAh batarya yer alıyor.

    Oppo A95 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Oppo A95 5G fiyatları

    8GB RAM + 128GB depolama: 310 dolar

    8GB RAM + 256GB depolama: 355 dolar



    https://www.gsmarena.com/oppo_a95_5g_is_official_it_is_the_reno5_z_f19_pro_with_one_less_camera-news-48852.php
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Mardinli 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    mediatek işlemci olmamış
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    oly1786 (caner nebi) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    yeni telefonlar çıktıkça , iphone anlamını yitiriyor..
    5-10 yıl önce iphone çıkar çıkmaz herkes alır , ortalığa yayılırdı,
    bu yıl daha iphone 12'yi görmedim.
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