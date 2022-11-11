Oppo A98'in performans testi ortaya çıktı: İşte sonuçlar

Oppo A98 Geekbench testi neler söylüyor?
Tek çekirdekli testten 1043 puan, çok çekirdekli testten 3685 puan almayı başaran bu modelde 8 çekirdekli bir işlemci mevcut olacak. Daha önce Oppo A98'in Snapdragon 778G'den güç alacağı söylenmişti ancak bu testte durum farklı.
Bu ürün yayımlanan test sonuçlarına göre Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi eşliğinde satışa sunulacak. Söz konusu yonga setinin grafik işlemcisi Adreno 730.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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