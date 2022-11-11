Oppo A98'in performans testi ortaya çıktı: İşte sonuçlar

Oppo A98 adlı yeni bir akıllı telefon çok yakında piyasaya sürülecek. A serisinin 108 MP sensöre sahip olan ilk modeli bu cihaz olacak. A98'in kenarları kavisli bir yapıya ev sahipliği yapacak.

Orta seviyeye yönelik olan Oppo A98 özellikleri ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Oppo A98 Geekbench testi neler söylüyor?

Tek çekirdekli testten 1043 puan, çok çekirdekli testten 3685 puan almayı başaran bu modelde 8 çekirdekli bir işlemci mevcut olacak. Daha önce Oppo A98'in Snapdragon 778G'den güç alacağı söylenmişti ancak bu testte durum farklı.

Bu ürün yayımlanan test sonuçlarına göre Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi eşliğinde satışa sunulacak. Söz konusu yonga setinin grafik işlemcisi Adreno 730.

Tam Boyutta Gör Kutusundan Android 13 ile çıkacağı belirtilen Oppo A98'te 16 GB RAM yer alacak. Bu test ne yazık ki Oppo A98 ile ilgili başka herhangi bir önemli ayrıntıyı ifşa etmiyor.

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Oppo A98 için bir Geekbench testi yayımlandı: İşte sonuçlar