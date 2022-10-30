Oppo A98 özellikleri ortaya çıktı: Şimdiye kadarki en güçlü model olabilir

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Çin’in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo’da çıkan bilgiler Oppo’nun şimdiye kadarki en güçlü A serisi akıllı telefonu üzerinde çalıştığını gösteriyor. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın aktardığı özelliklerin Oppo A98’e ait olabileceği belirtiliyor.

Bahsi geçen cihazın, A serisi bir telefonda şimdiye kadar görülen en yüksek megapiksel çözünürlüklü kamera ve en hızlı kablolu şarj çözümü ile geleceği iddia ediliyor. Aynı zamanda ekran-gövde oranında yüksek bir değer sunulacağı belirtilmekte. Bununla birlikte cihazın ekranı, delikli çentik tasarımıyla birlikte kavisli bir yapıda olacak.

Muhtemel Oppo A98 özellikleri

Oppo A98 olduğu düşünülen telefonun Full HD+ çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızında bir ekran ile geleceği aktarılmakta. Ekrandaki görüntü titreşimini azaltmak için 2160Hz'e kadar PWM karartma (Pulse Width Modulation) sunacak olan telefona SM7325 ürün kodlu Qualcomm yongası güç verecek. Dolayısıyla Oppo A98’de Snapdragon 778G platformunu göreceğiz.

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Telefonun depolama alanı ve bellek miktarı konusunda bir bilgi bulunmasa da sahip olduğu ana kameranın şimdilerde sıkça gördüğümüz 108 megapiksel değerinde olacağı belirtiliyor. Telefonda ayrıca 67W hızlı şarj destekleyen 5000mAh boyutunda bir pil de bulunacak. Tüm bunlara ek olarak Çinli dev üreticinin Kasım ayında Reno 9 serini, Aralık ayında ise Find N2 ve Find N Flip modellerini duyurması bekleniyor.

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Orta seviyeye yönelik olan Oppo A98 özellikleri ortaya çıktı