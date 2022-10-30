Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo A98 özellikleri ortaya çıktı: Şimdiye kadarki en güçlü model olabilir

    Bir süre önce Oppo’nun yeni bir A serisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yeni gelen bilgiler ise bu modelin Oppo A98 olduğunu aktarıyor ve cihazı detaylandırıyor.
    Oy Ver

    Orta seviyeye yönelik olan Oppo A98 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Çin’in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo’da çıkan bilgiler Oppo’nun şimdiye kadarki en güçlü A serisi akıllı telefonu üzerinde çalıştığını gösteriyor. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın aktardığı özelliklerin Oppo A98’e ait olabileceği belirtiliyor.

    Bahsi geçen cihazın, A serisi bir telefonda şimdiye kadar görülen en yüksek megapiksel çözünürlüklü kamera ve en hızlı kablolu şarj çözümü ile geleceği iddia ediliyor. Aynı zamanda ekran-gövde oranında yüksek bir değer sunulacağı belirtilmekte. Bununla birlikte cihazın ekranı, delikli çentik tasarımıyla birlikte kavisli bir yapıda olacak.

    Muhtemel Oppo A98 özellikleri

    Oppo A98 olduğu düşünülen telefonun Full HD+ çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızında bir ekran ile geleceği aktarılmakta. Ekrandaki görüntü titreşimini azaltmak için 2160Hz'e kadar PWM karartma (Pulse Width Modulation) sunacak olan telefona SM7325 ürün kodlu Qualcomm yongası güç verecek. Dolayısıyla Oppo A98’de Snapdragon 778G platformunu göreceğiz.

    Telefonun depolama alanı ve bellek miktarı konusunda bir bilgi bulunmasa da sahip olduğu ana kameranın şimdilerde sıkça gördüğümüz 108 megapiksel değerinde olacağı belirtiliyor. Telefonda ayrıca 67W hızlı şarj destekleyen 5000mAh boyutunda bir pil de bulunacak. Tüm bunlara ek olarak Çinli dev üreticinin Kasım ayında Reno 9 serini, Aralık ayında ise Find N2 ve Find N Flip modellerini duyurması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız