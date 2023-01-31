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    Oppo Find X6 Pro, iki farklı yonga setiyle piyasaya sürülebilir

    Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Oppo'nun yeni akıllı telefonu Find X6 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9200'den güç alan iki farklı varyant ile piyasaya sürülecek. 
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    Oppo Find X6 Pro, iki farklı yonga setiyle piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki ay resmiyet kazanması beklenen Oppo Find X6 Pro, iki farklı yonga setiyle ortaya çıktı. Üçlü arka kamera kurulmuna sahip her iki cihazın ortak özellikleri bulunurken farklı özellikleri de bulunmakta.

    İşte iki farklı yonga setinden güç alan Oppo Find X6 Pro'nun bilinen özellikleri:

    Her iki cihaz da 120Hz yenileme hızına sahip 6,82 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjlı 5000mAh bataryaya sahip olacak cihazlar, IP68 toz ve su geçirmezlik sertifikasıyla piyasaya sürülecek.

    İki cihazda da 3D ToF sensörü ve Hasselblad özelliklerine yardımcı olacak 13 kanallı bir renk sensörü olacak. Cihazların ön tarafında ise 32MP selfie kamerası bulunacak. Snapdragon 8 Gen 2+'den güç alacak model,50 megapiksel Sony IMX989 ana kamera, 50 megapiksel Sony IMX890 ultra geniş lens, 50 megapiksel Sony IMX890 telefoto kameradan oluşan arka kamera kurulumuna sahip olacak. 

    Dimensity 9200 yonga setinden güç alacak model ise 50 megapiksel Sony IMX890 ana kamera, 50 megapiksel Sony IMX890 ultra geniş lens, 50 megapiksel Sony IMX890 telefoto kameradan oluşan arka kamera kurulumuna sahip olacak. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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