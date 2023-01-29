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    Realme GT Neo 5'in lansman posteri ortaya çıktı

    8 Şubat'ta Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Realme GT Neo 5'in yakın zamanda lansman posteri paylaşıldı. İşte dünyanın ilk 240W hızlı şarj desteğine sahip cihazın detayları:
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    Realme GT Neo 5'in lansman posteri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme GT Neo 3 5G'nin halefi olacak GT Neo 5G'nin 8 Şubat'ta Çin'de tanıtılması bekleniyor. Henüz küresel pazarda satışa çıkıp çıkmayacağı belli olmayan telefonun lansman posteri, yakın bir zamanda şirket tarafından paylaşıldı.

    İşte Realme GT Neo 5'in beklenen özellikleri:

    Realme GT Neo 5'in lansman posteri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alması beklenen Realme GT Neo 5, kutudan Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile çıkacak. 1.5K çözünürlüğe sahip 6.7 inç AMOLED bir ekrana sahip olacak cihazın ekranı ayrıca 144Hz yenileme hızına ve 2160Hz PWM Karartma desteğine sahip olacak.

    OIS'li birincil 50MP Sony IMX 890 sensörü, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensörün yer aldığı üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek olan cihaz, dünyada 240W hızlı şarj desteğine sahip ilk cihaz olacak. 

    Realme GT Neo 5'in lansman posteri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    8 GB/12 GB/16 GB RAM kapasitesi ve 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen cihazın 4.850 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca 163.85 × 75.75 × 8.9mm boyutlarına sahip cihaz, yaklaşık 199 gram ağırlığında olacak.
    Kaynakça https://twitter.com/yabhishekhd/status/1618836575517024257 https://www.mysmartprice.com/gear/realme-gt-neo-5-official-poster-reveals-launch-date-is-set-for-february/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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