Realme GT Neo 5'in lansman posteri ortaya çıktı

İşte Realme GT Neo 5'in beklenen özellikleri:
OIS'li birincil 50MP Sony IMX 890 sensörü, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensörün yer aldığı üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek olan cihaz, dünyada 240W hızlı şarj desteğine sahip ilk cihaz olacak.Kaynakça https://twitter.com/yabhishekhd/status/1618836575517024257 https://www.mysmartprice.com/gear/realme-gt-neo-5-official-poster-reveals-launch-date-is-set-for-february/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?