Oppo, Find X8’in canlı görüntüsü sızdırıldı

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Oppo, merakla beklenen Oppo Find X8 Serisi akıllı telefonlarını Ekim ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni seri, Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro ve en pahalı model olan Oppo Find X8 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşacak. Ancak, Ekim ayındaki etkinlikte sadece Oppo Find X8 ve X8 Pro modelleri tanıtılacak. Ultra modelinin ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bugünlerde ise seriye ait yeni bir görsel daha sızdırıldı. Bu son sızıntı, telefonun artık neredeyse tamamen hazır olduğunu gösteriyor.

Oppo Find X8 serisi fotoğrafçılık yetenekleri ile öne çıkacak

Öte yandan, Find X8 Serisi’nin özellikle kamera performansı dikkat çekiyor. Oppo Find X8 Serisi’nin ürün müdürü Zhou Yibao, Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni bir ‘Oppo Akıllı Telefonu’nun kamera yeteneklerine dair ipuçları verdi. Zhou, “Yeni Oppo akıllı telefonu ile fotoğraf çekmek son derece kolay. Sadece iyi sonuçlar vermekle kalmıyor, aynı zamanda fotoğraf çekmeyi daha güvenli ve pratik hale getiriyor. Bu özelliklerin, herkesin fotoğraf çekme isteğini artıracağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Bu açıklamalar, Find X8 Serisi’nin kamera performansında etkileyici bir yenilik sunduğuna işaret ediyor. Özellikle fotoğraf çekmenin kolaylaştırılması ve kullanıcı dostu bir deneyim sunulması, bu serinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Kamera kalitesinin artması ve kullanım kolaylığının sağlanması, Oppo’nun yeni modellerine olan ilgiyi artırabilir. Find X8 Pro modelinin bu konuda ne gibi yenilikler sunduğu, teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor.

Oppo’nun Ekim ayında düzenleyeceği lansman etkinliği, markanın yeni nesil akıllı telefonları ile neler sunacağını gösterecek. Kamera performansının yanı sıra, diğer teknik özellikler ve yenilikler de bu etkinlikte gün yüzüne çıkacak. Oppo Find X8 Serisi, şimdiden teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

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