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    Oppo, Find X8’in canlı görüntüsü sızdırıldı

    Uzun süredir sızıntılarla karşımıza çıkan Oppo’nun yeni amiral gemisi serisi Find X8 için artık geri sayıma geçildi. Ancak hala bu seriye ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Oppo, Find X8’in canlı görüntüsü sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo, merakla beklenen Oppo Find X8 Serisi akıllı telefonlarını Ekim ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni seri, Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro ve en pahalı model olan Oppo Find X8 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşacak. Ancak, Ekim ayındaki etkinlikte sadece Oppo Find X8 ve X8 Pro modelleri tanıtılacak. Ultra modelinin ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bugünlerde ise seriye ait yeni bir görsel daha sızdırıldı. Bu son sızıntı, telefonun artık neredeyse tamamen hazır olduğunu gösteriyor.

    Oppo Find X8 serisi fotoğrafçılık yetenekleri ile öne çıkacak

    Öte yandan, Find X8 Serisi’nin özellikle kamera performansı dikkat çekiyor. Oppo Find X8 Serisi’nin ürün müdürü Zhou Yibao, Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni bir ‘Oppo Akıllı Telefonu’nun kamera yeteneklerine dair ipuçları verdi. Zhou, “Yeni Oppo akıllı telefonu ile fotoğraf çekmek son derece kolay. Sadece iyi sonuçlar vermekle kalmıyor, aynı zamanda fotoğraf çekmeyi daha güvenli ve pratik hale getiriyor. Bu özelliklerin, herkesin fotoğraf çekme isteğini artıracağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

    Bu açıklamalar, Find X8 Serisi’nin kamera performansında etkileyici bir yenilik sunduğuna işaret ediyor. Özellikle fotoğraf çekmenin kolaylaştırılması ve kullanıcı dostu bir deneyim sunulması, bu serinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Kamera kalitesinin artması ve kullanım kolaylığının sağlanması, Oppo’nun yeni modellerine olan ilgiyi artırabilir. Find X8 Pro modelinin bu konuda ne gibi yenilikler sunduğu, teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor.

    Oppo’nun Ekim ayında düzenleyeceği lansman etkinliği, markanın yeni nesil akıllı telefonları ile neler sunacağını gösterecek. Kamera performansının yanı sıra, diğer teknik özellikler ve yenilikler de bu etkinlikte gün yüzüne çıkacak. Oppo Find X8 Serisi, şimdiden teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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