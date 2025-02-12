Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Find X9 serisi şimdiden rakibini seçti: iPhone 17!

    Çinli teknoloji devi Oppo, Find X9 serisi ile birlikte Find X8 serisinde elde ettiği başarıyı bir adım öteye taşımayı ve iPhone 17 serisine rakip olmayı amaçlıyor.

    Oppo Find X9 serisi şimdiden rakibini seçti: iPhone 17! Tam Boyutta Gör

    Oppo, yeni amiral gemisi Find X9 serisini ve Reno 13 modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin yine iPhone kullanıcılarını hedef alarak, dikkatleri kendi cihazlarına çekmek istediği konuşuluyor. Son sızıntılar, Find X9 serisinin dört modelle geleceğini ve Apple’ın iPhone 17 serisine doğrudan rakip olacağını gösteriyor.

    Öte yandan, "Find X8 Mini" olarak anılan bir modelin aslında bu isimle piyasaya çıkmayacağı belirtiliyor. Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, bu cihazın adı henüz netleşmiş değil. Ancak bazı kaynaklar, modelin "Find X8 Next" olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor. Cihazın mart ayında tanıtılması beklenen Find X8 Ultra ile birlikte duyurulacağı öne sürülüyor.

    Teknik detaylara bakıldığında, Find X8 Next’in 6.31 inç büyüklüğünde düz OLED ekranla gelmesi ve 1.5K çözünürlük sunması bekleniyor. 120Hz yenileme hızı, ekrana gömülü optik parmak izi okuyucu ve Dimensity 9400 işlemcisiyle donatılacağı konuşuluyor. Büyük bir batarya ve kablosuz şarj desteği sunacağı tahmin edilirken, 50 megapiksel çözünürlüğünde üçlü kamera sistemiyle geleceği söyleniyor. Ayrıca, fiziksel bildirim anahtarının (Alert Slider) da bulunacağı belirtiliyor.

    Find X9 serisi ise Find X9, Find X9 Plus, Find X9 Pro ve Find X9 Ultra olmak üzere dört modelden oluşacak. Oppo’nun, bu seride tamamen düz ekran tasarımına geçiş yapacağı iddia ediliyor. Find X9'un yaklaşık 6.3 inç ekran boyutuna sahip kompakt bir model olacağı konuşulurken, en güçlü model olan Find X9 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle geleceği, diğer modellerin ise Dimensity 9500 yonga setini kullanacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise önceki nesilde yer alan çift periskop sensör yerine, 200 megapiksel çözünürlüğünde tek bir periskop telefoto kameranın tercih edileceği söyleniyor.

    Find X9 serisinin ekim ayında resmiyet kazanması bekleniyor. Oppo'nun bu yeni nesil amiral gemileriyle nasıl bir yenilik sunacağı merakla bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Profil resmi
    ioz 17 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dts drc nedir falken ziex ze310 ecorun yorum renault trafic en çok tutulan modeli ford focus 1.0 ecoboost gtdi yorum ariel boykot mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum