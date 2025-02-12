Oppo Find X9 serisi şimdiden rakibini seçti: iPhone 17!

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Oppo, yeni amiral gemisi Find X9 serisini ve Reno 13 modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin yine iPhone kullanıcılarını hedef alarak, dikkatleri kendi cihazlarına çekmek istediği konuşuluyor. Son sızıntılar, Find X9 serisinin dört modelle geleceğini ve Apple’ın iPhone 17 serisine doğrudan rakip olacağını gösteriyor.

Öte yandan, "Find X8 Mini" olarak anılan bir modelin aslında bu isimle piyasaya çıkmayacağı belirtiliyor. Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, bu cihazın adı henüz netleşmiş değil. Ancak bazı kaynaklar, modelin "Find X8 Next" olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor. Cihazın mart ayında tanıtılması beklenen Find X8 Ultra ile birlikte duyurulacağı öne sürülüyor.

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Teknik detaylara bakıldığında, Find X8 Next’in 6.31 inç büyüklüğünde düz OLED ekranla gelmesi ve 1.5K çözünürlük sunması bekleniyor. 120Hz yenileme hızı, ekrana gömülü optik parmak izi okuyucu ve Dimensity 9400 işlemcisiyle donatılacağı konuşuluyor. Büyük bir batarya ve kablosuz şarj desteği sunacağı tahmin edilirken, 50 megapiksel çözünürlüğünde üçlü kamera sistemiyle geleceği söyleniyor. Ayrıca, fiziksel bildirim anahtarının (Alert Slider) da bulunacağı belirtiliyor.

Find X9 serisi ise Find X9, Find X9 Plus, Find X9 Pro ve Find X9 Ultra olmak üzere dört modelden oluşacak. Oppo’nun, bu seride tamamen düz ekran tasarımına geçiş yapacağı iddia ediliyor. Find X9'un yaklaşık 6.3 inç ekran boyutuna sahip kompakt bir model olacağı konuşulurken, en güçlü model olan Find X9 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle geleceği, diğer modellerin ise Dimensity 9500 yonga setini kullanacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise önceki nesilde yer alan çift periskop sensör yerine, 200 megapiksel çözünürlüğünde tek bir periskop telefoto kameranın tercih edileceği söyleniyor.

Find X9 serisinin ekim ayında resmiyet kazanması bekleniyor. Oppo'nun bu yeni nesil amiral gemileriyle nasıl bir yenilik sunacağı merakla bekleniyor.

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