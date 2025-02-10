Oppo, katlanabilir telefon dünyasında çıtayı yükseltiyor. Şirket, 20 Şubat’ta Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılmış Oppo Find N5 modelini tanıtacağını duyurdu. Bu, katlanabilir telefonlar için önemli bir dönüm noktası olacak. Ancak Vivo X Fold 4 için aynı heyecanı yaşamak biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Son sızıntılar, cihazın ikinci çeyreğe ertelendiğini gösteriyor.

Vivo, bu modelde büyük bir değişikliğe gidiyor. Önceki X Fold serilerinde iç ve dış ekranlarda bulunan ekran altı parmak izi okuyucusu artık yerini yan tarafa yerleştirilen bir sensöre bırakıyor. Bu değişikliğin temel amacı, telefonun daha ince ve şık bir tasarıma kavuşmasını sağlamak. Yeni nesil katlanabilir modellerin 8 mm kalınlığa kadar düşeceği konuşuluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Oppo Find N5’in katlandığında 9,2 mm kalınlığında olacağı belirtiliyor.

Oppo Find N5’in canlı görüntüleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Vivo X Fold 4, sadece tasarımıyla değil, donanımıyla da iddialı geliyor. Yaklaşık 6000 mAh kapasiteli bir batarya barındırmasına rağmen oldukça hafif olması bekleniyor. Kablosuz şarj desteği ve IPX8 suya dayanıklılık sertifikası da cihazın dikkat çeken özellikleri arasında. Kamera tarafında ise üçlü 50 megapiksellik bir sistem yer alıyor: ana kamera, ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto lens.

Önceki yıllarda Vivo, X Fold modellerinin Pro versiyonlarını piyasaya sürmüştü. Ancak bu kez sadece X Fold 4 modelinin geleceği söyleniyor. Öte yandan, Xiaomi’nin Mix Fold 5 modelini bu yıl atlayacağı iddia edilirken, markanın gelecekte katlanabilir telefonlardan tamamen vazgeçmeyeceği belirtiliyor.

Katlanabilir telefon pazarında 2025 hareketli geçecek. Oppo, Vivo, Honor ve Huawei'nin yeni modelleriyle rekabetin kızışacağı kesin. Özellikle Vivo X Fold 4’ün sunduğu incelik ve hafiflik, bu segmentte yeni bir standardın habercisi olabilir.

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Vivo X Fold 4’ün bu özelliği, meraklılarını biraz üzebilir