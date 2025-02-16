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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2.1 için hazırlıklarını sürdürüyor. Güncellemenin küresel dağıtımıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı ve güncellemeyi alacak ilk cihazlar netleşmeye başladı. Peki HyperOS 2.1 hangi telefonlara gelecek ve çıkış tarihi ne zaman? İşte detaylar...

HyperOS 2.1 güncellemesi alacak ilk Xiaomi cihazlar belli oldu

HyperOS 2.1'in küresel lansmanına ilişkin resmi bir takvim henüz paylaşılmadı. Ancak, XiaomiTime tarafından aktarılan bilgilere göre, güncellemenin 2025 Çin Yeni Yılı sonrasında, muhtemelen Şubat ayının sonlarına doğru veya Mart başında yayınlanması bekleniyor.

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Güncellemeyi ilk alacak cihazlar listesi de genişledi. Daha önce yalnızca üç modelin güncellemeyi alacağı söylenirken, yeni bilgilerle birlikte bu sayı dokuza çıktı. Güncelleme ilk etapta Xiaomi 14 ve 13 serisinin bazı modelleri ile birlikte POCO F6 ve POCO X6 Pro gibi cihazlara sunulacak. İşte HyperOS 2.1'in ilk olarak sunulması beklenen cihazlar:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

POCO F6

POCO X6 Pro

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi HyperOS 2.1 beklenen yenilikler

Xiaomi, yeni güncelleme kapsamında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bazı yeniliklerden bahsediyor. Güncellemenin, daha sezgizel arayüz ve ana ekran, yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ve bağlantı özellikleri sunacak. Ayrıca güncellemeyle kamera deneyimi de daha iyi hale gelecek. Akıllı AI araçları, iyileştirilmiş albüm yönetimi ve daha iyi fotoğrafçılık için optimizasyonlar getiriyor.

Xiaomi'nin HyperOS 2.1 için resmi yol haritasını yakında paylaşması bekleniyor. Bu nedenle, kesin tarih ve cihaz listesi konusunda yeni duyurular için beklemek gerekiyor.

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