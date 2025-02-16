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    Anlık Bildirim

    HyperOS 2.1 güncellemesi alacak ilk Xiaomi cihazlar belli oldu

    Xiaomi HyperOS 2.1 güncellemesi, Şubat sonu ve Mart ayı başında dağıtıma sunulacak. Güncellemeyi ilk etapta hangi Xiaomi cihazlar alacak? İşte liste                 
    HyperOS 2.1 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2.1 için hazırlıklarını sürdürüyor. Güncellemenin küresel dağıtımıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı ve güncellemeyi alacak ilk cihazlar netleşmeye başladı. Peki HyperOS 2.1 hangi telefonlara gelecek ve çıkış tarihi ne zaman? İşte detaylar...

    HyperOS 2.1 güncellemesi alacak ilk Xiaomi cihazlar belli oldu

    HyperOS 2.1'in küresel lansmanına ilişkin resmi bir takvim henüz paylaşılmadı. Ancak, XiaomiTime tarafından aktarılan bilgilere göre, güncellemenin 2025 Çin Yeni Yılı sonrasında, muhtemelen Şubat ayının sonlarına doğru veya Mart başında yayınlanması bekleniyor.

    Güncellemeyi ilk alacak cihazlar listesi de genişledi. Daha önce yalnızca üç modelin güncellemeyi alacağı söylenirken, yeni bilgilerle birlikte bu sayı dokuza çıktı. Güncelleme ilk etapta Xiaomi 14 ve 13 serisinin bazı modelleri ile birlikte POCO F6 ve POCO X6 Pro gibi cihazlara sunulacak. İşte HyperOS 2.1'in ilk olarak sunulması beklenen cihazlar:

    • Xiaomi 14 Ultra
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13 Ultra
    • POCO F6
    • POCO X6 Pro
    • Xiaomi MIX Flip
    • Xiaomi 14T Pro
    • Xiaomi 13T Pro

    Xiaomi HyperOS 2.1 beklenen yenilikler

    Xiaomi, yeni güncelleme kapsamında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bazı yeniliklerden bahsediyor. Güncellemenin, daha sezgizel arayüz ve ana ekran, yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ve bağlantı özellikleri sunacak. Ayrıca güncellemeyle kamera deneyimi de daha iyi hale gelecek. Akıllı AI araçları, iyileştirilmiş albüm yönetimi ve daha iyi fotoğrafçılık için optimizasyonlar getiriyor.

    Xiaomi'nin HyperOS 2.1 için resmi yol haritasını yakında paylaşması bekleniyor. Bu nedenle, kesin tarih ve cihaz listesi konusunda yeni duyurular için beklemek gerekiyor.

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    TheJudgé 1 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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