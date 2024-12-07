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    Oppo sürpriz bir şekilde karşımıza yeni bir tablet modeliyle çıkabilir

    Son zamanlarda Find X8 serisine ilişkin gelişmelerle gündemden düşmeyen Oppo, bu defa yeni bir tablet modeli sızıntısıyla karşımızda. Peki Oppo’nun yeni tableti hangi özelliklerle gelecek?

    Oppo karşımıza yeni bir tablet modeliyle çıkabilir Tam Boyutta Gör

    Oppo, geçtiğimiz ay tanıttığı Find X8 serisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Serinin küresel pazarda da yerini almasıyla, gözler şimdi serinin üst segment modeli olan Find X8 Ultra’ya çevrilmiş durumda. Ancak, yeni sızıntılar Oppo’nun bu seriye bir tablet eklemeye hazırlandığını gösteriyor. Bu bilgi, güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station tarafından paylaşılmış durumda.

    Oppo’nun Find X8 serisine bir tablet modeli dahil etmesi alışılmadık bir adım gibi görünse de, bu gelişme firmanın ürün yelpazesini genişletme stratejisine işaret ediyor. İddialara göre tablet, Oppo X8 Pad adıyla piyasaya sürülecek ve özellikle oyunseverler için tasarlanmış bir cihaz olacak. Üstelik yalnızca bu modelle sınırlı kalınmayıp seriye başka tabletlerin de eklenebileceği belirtiliyor.

    X8 Pad’in özelliklerine dair sızdırılan bilgiler arasında 8.8 inç büyüklüğünde, yüksek çözünürlükte bir LCD ekran bulunuyor. Bu ekranın yüksek yenileme hızına sahip olacağı ve yuvarlatılmış köşe tasarımıyla modern bir görünüm sunacağı ifade ediliyor. Tabletin kompakt yapısı, tamamen metal gövdesiyle de premium bir hissiyat yaratmayı hedefliyor. Donanım tarafında ise X8 Pad, serinin diğer modellerinde de kullanılan MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinden güç alacak.

    Henüz cihazın çıkış tarihi veya diğer detaylarıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Oppo’nun geçen hafta Pad 3 modelini piyasaya sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, X8 Pad’in çıkışıyla ilgili beklentiler artmış durumda. Pad 3, 11.61 inçlik 2.8K çözünürlükte bir LCD ekrana, değişken yenileme hızına ve güçlü bir MediaTek işlemciye sahip olmasıyla dikkat çekmişti. Bu model ayrıca büyük bir batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği sunarak kullanıcıların ilgisini çekti. X8 Pad’in de benzer şekilde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir seçenek olması bekleniyor.

    Oppo’nun tablet pazarına yönelik bu hamlesi, markanın farklı segmentlerdeki kullanıcı taleplerine yanıt verme çabası olarak değerlendiriliyor. Yakın zamanda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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