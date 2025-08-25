Giriş
    Samsung Galaxy Tab S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Haftalardır süren sızıntı ve söylentilerin ardından Samsung nihayet Galaxy Tab S10 Lite'ı resmi olarak duyurdu. Yeni orta sınıf tablet, fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunuyor.

    Samsung Tablet Galaxy Tab S10 Lite tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, orta sınıf tableti Galaxy Tab S10 Lite'ı duyurdu. Yeni model, markanın amiral gemisi Galaxy Tab S10 Ultra ile birlikte Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ modellerine ekleniyor.

    Galaxy S10 Lite neler sunuyor?

    Samsung Galaxy S10 Lite tablet ekran, işlemci, kamera, batarya Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S10 Lite, S10 FE gibi 2112x1320p (WUXGA+) çözünürlük ve 600 nit maksimum parlaklık sağlayan 10.9 inç TFT LCD ekrana sahip. Tasarımdan bahsetmişken, tablet serinin diğer modellerine çok benziyor ancak çok daha kalın çerçevelere sahip. Tablet, Samsung'un iki yıl önce tanıttığı Exynos 1380 işlemcisinden güç alıyor. 8GB RAM 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla geliyor. Depolama alanı, microSD kart ile 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Fotoğraf çekimi için 8MP arka kamera, selfie ve görüntülü sohbetler için 5MP ön kamera bulunuyor.

    S10 Lite, Tab S10 FE ile aynı batarya kapasitesine sahip; 8000 mAh. Yazılım açısından, Android 15 işletim sistemiyle geliyor ancak Samsung, kaç yıl yazılım desteği sunacağını belirtmedi. WiFi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G bağlantısını destekleyen tablet, biyometrik güvenlik olarak yanda parmak izi okuyucuya sahip. S-Pen kalem, kutudan çıkarken “Book Cover Keyboard” olarak geçen klavyeli kılıf ayrı olarak satılıyor.

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite fiyatı ne kadar?

    Gri, gümüş ve mercan kırmızısı renkleriyle gelen Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 399 eurodan başlayan fiyatlarla 5 Eylül’de satışa çıkacak. Bellek, depolama ve bağlantı şekline göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • Galaxy Tab S10 Lite 6GB + 128GB Wi-Fi: 399 euro
    • Galaxy Tab S10 Lite 6GB + 128GB WiFi + 5G: 459 euro
    • Galaxy Tab S10 Lite 8GB + 256GB Wi-Fi: 469 euro
    • Galaxy Tab S10 Lite 8GB + 256GB WiFi + 5G: 529 euro

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite özellikleri

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 10.9 inç, 2112x1320 (WUXGA), TFT
    • İşlemci: Exynos 1380
    • RAM ve depolama: 6GB+128GB, 8GB+256GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
    • Kamera: 8MP (arka), 5MP (ön)
    • İşletim sistemi: Android 15.0
    • Batarya: 8000 mAh
    • Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3
    • Boyut ve ağırlık: 165.8 x 254.3 x 6.6 mm, 524 g
