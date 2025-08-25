Samsung Galaxy Tab S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Galaxy S10 Lite neler sunuyor?
S10 Lite, Tab S10 FE ile aynı batarya kapasitesine sahip; 8000 mAh. Yazılım açısından, Android 15 işletim sistemiyle geliyor ancak Samsung, kaç yıl yazılım desteği sunacağını belirtmedi. WiFi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G bağlantısını destekleyen tablet, biyometrik güvenlik olarak yanda parmak izi okuyucuya sahip. S-Pen kalem, kutudan çıkarken “Book Cover Keyboard” olarak geçen klavyeli kılıf ayrı olarak satılıyor.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite fiyatı ne kadar?
Gri, gümüş ve mercan kırmızısı renkleriyle gelen Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 399 eurodan başlayan fiyatlarla 5 Eylül’de satışa çıkacak. Bellek, depolama ve bağlantı şekline göre fiyatlandırma şu şekilde:
- Galaxy Tab S10 Lite 6GB + 128GB Wi-Fi: 399 euro
- Galaxy Tab S10 Lite 6GB + 128GB WiFi + 5G: 459 euro
- Galaxy Tab S10 Lite 8GB + 256GB Wi-Fi: 469 euro
- Galaxy Tab S10 Lite 8GB + 256GB WiFi + 5G: 529 euro
Samsung Galaxy Tab S10 Lite özellikleri
- Ekran: 10.9 inç, 2112x1320 (WUXGA), TFT
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM ve depolama: 6GB+128GB, 8GB+256GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
- Kamera: 8MP (arka), 5MP (ön)
- İşletim sistemi: Android 15.0
- Batarya: 8000 mAh
- Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3
- Boyut ve ağırlık: 165.8 x 254.3 x 6.6 mm, 524 g