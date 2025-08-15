Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'den iki yeni tablet: MatePad Air 12 ve MatePad 11.5 S

    Huawei, MatePad serisini iki yeni tabletle genişletti. Yüksek çözünürlüklü 144Hz ekranları, ince ve hafif tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken tabletler neler sunuyor?

    Huawei, MatePad Air 12 ve MatePad 11.5 S'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Huawei, MatePad serisine iki yeni tablet ekledi. Her iki model de yüksek çözünürlüklü 144Hz ekranları, ince ve hafif tasarımlarıyla dikkatleri çekiyor ve HarmonyOS 5 işletim sistemiyle geliyor.

    Huawei MatePad Air 12 özellikleri

    MatePad Air 12, 2800x1840 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip 12 inç IPS LCD ekranla geliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan nano dokulu PaperMatte kaplama, yansımaları azaltıyor ve ışık parazitinin %99’unu engelliyor. Ekran 1.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor ve DCI-P3 renk gamının tamamını destekliyor.

    Cihaz, Huawei’nin M-Pencil Pro kalem desteğine sahip ve altı hoparlörle donatılmış. MatePad Air 12, adına uygun şekilde yalnızca 5,9 mm kalınlığa ve 555 gram ağırlığa sahip.

    İşlemci hakkında bilgi verilmemiş olsa da 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera, önde ise 8 MP kamera bulunuyor.

    10.100 mAh kapasiteli batarya ile gelen tablet, 66W hızlı şarjı destekliyor. Wi-Fi 7 bağlantısı mevcut ancak hücresel versiyon sunulmuyor.

    Tabletin 12/256 GB modeli 417 dolar, 12/512 GB modeli ise 473 dolar fiyattan 21 Ağustos’ta Çin’de satışa çıkacak.

    Huawei MatePad 11.5 S özellikleri

    Huawei, MatePad Air 12 ve MatePad 11.5 S'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Serinin daha uygun fiyatlı modeli olan MatePad 11.5 S, 2.800x1.840 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip 11,5 inç IPS LCD ekranla geliyor. M-Pencil Pro desteğine sahip olan cihazda dört hoparlör bulunuyor.

    İşlemci bilgisi bu cihaz için de açıklanmıyor. 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle sunulan tabletin arkada 13 MP,  önde ise 8 MP kameraları bulunuyor. Cihaz ayrıca, 8.800 mAh batarya ve 40W hızlı şarj desteği ile geliyor.

    MatePad 11.5 S'in 8/128 GB modeli 348 dolar, 12/512 GB modeli ise 445 dolar fiyatla 21 Ağustos’ta Çin’de satışa sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 11 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi ara ödeme mantıklımı işe gitmemek için bahaneler idrarda keskin koku forum. oto lastik bayiliği kazancı ders çalışırken uyku gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4
    Monster Huma H4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum