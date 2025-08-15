Huawei'den iki yeni tablet: MatePad Air 12 ve MatePad 11.5 S

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, MatePad serisine iki yeni tablet ekledi. Her iki model de yüksek çözünürlüklü 144Hz ekranları, ince ve hafif tasarımlarıyla dikkatleri çekiyor ve HarmonyOS 5 işletim sistemiyle geliyor.

Huawei MatePad Air 12 özellikleri

MatePad Air 12, 2800x1840 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip 12 inç IPS LCD ekranla geliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan nano dokulu PaperMatte kaplama, yansımaları azaltıyor ve ışık parazitinin %99’unu engelliyor. Ekran 1.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor ve DCI-P3 renk gamının tamamını destekliyor.

Cihaz, Huawei’nin M-Pencil Pro kalem desteğine sahip ve altı hoparlörle donatılmış. MatePad Air 12, adına uygun şekilde yalnızca 5,9 mm kalınlığa ve 555 gram ağırlığa sahip.

İşlemci hakkında bilgi verilmemiş olsa da 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera, önde ise 8 MP kamera bulunuyor.

10.100 mAh kapasiteli batarya ile gelen tablet, 66W hızlı şarjı destekliyor. Wi-Fi 7 bağlantısı mevcut ancak hücresel versiyon sunulmuyor.

Tabletin 12/256 GB modeli 417 dolar, 12/512 GB modeli ise 473 dolar fiyattan 21 Ağustos’ta Çin’de satışa çıkacak.

Huawei MatePad 11.5 S özellikleri

Tam Boyutta Gör Serinin daha uygun fiyatlı modeli olan MatePad 11.5 S, 2.800x1.840 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip 11,5 inç IPS LCD ekranla geliyor. M-Pencil Pro desteğine sahip olan cihazda dört hoparlör bulunuyor.

İşlemci bilgisi bu cihaz için de açıklanmıyor. 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle sunulan tabletin arkada 13 MP, önde ise 8 MP kameraları bulunuyor. Cihaz ayrıca, 8.800 mAh batarya ve 40W hızlı şarj desteği ile geliyor.

MatePad 11.5 S'in 8/128 GB modeli 348 dolar, 12/512 GB modeli ise 445 dolar fiyatla 21 Ağustos’ta Çin’de satışa sunulacak.

