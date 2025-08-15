Huawei'den iki yeni tablet: MatePad Air 12 ve MatePad 11.5 S

Huawei MatePad Air 12 özellikleri
MatePad Air 12, 2800x1840 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip 12 inç IPS LCD ekranla geliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan nano dokulu PaperMatte kaplama, yansımaları azaltıyor ve ışık parazitinin %99’unu engelliyor. Ekran 1.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor ve DCI-P3 renk gamının tamamını destekliyor.
Cihaz, Huawei’nin M-Pencil Pro kalem desteğine sahip ve altı hoparlörle donatılmış. MatePad Air 12, adına uygun şekilde yalnızca 5,9 mm kalınlığa ve 555 gram ağırlığa sahip.
İşlemci hakkında bilgi verilmemiş olsa da 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera, önde ise 8 MP kamera bulunuyor.
10.100 mAh kapasiteli batarya ile gelen tablet, 66W hızlı şarjı destekliyor. Wi-Fi 7 bağlantısı mevcut ancak hücresel versiyon sunulmuyor.
Tabletin 12/256 GB modeli 417 dolar, 12/512 GB modeli ise 473 dolar fiyattan 21 Ağustos’ta Çin’de satışa çıkacak.
Huawei MatePad 11.5 S özellikleri
İşlemci bilgisi bu cihaz için de açıklanmıyor. 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle sunulan tabletin arkada 13 MP, önde ise 8 MP kameraları bulunuyor. Cihaz ayrıca, 8.800 mAh batarya ve 40W hızlı şarj desteği ile geliyor.
MatePad 11.5 S'in 8/128 GB modeli 348 dolar, 12/512 GB modeli ise 445 dolar fiyatla 21 Ağustos'ta Çin'de satışa sunulacak.
