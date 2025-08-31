iPad Mini'nin yeni rakibi: Huawei MatePad Mini 4 Eylül'de geliyor

Huawei MatePad Mini, 4 Eylül'de tanıtılacak
Huawei MatePad Mini, 16:10 en boy oranı, 120 Hz yenileme hızı sunan 8.8 inç ekran ile gelecek. Ekran, delik çentikli ve ultra ince çerçevelere sahip. Tabletin Huawei Pura 80 serisindeki işlemci olan Kirin 9020 ile gelmesi bekleniyor. Bu işlemci, 2.5 GHz ana çekirdek, 2.15 GHz performans çekirdekleri ve 1.6 GHz verimlilik çekirdekleri içeriyor. Tablet, 66 W hızlı şarjı destekleyen 6500 mAh bataryadan güç alacak.
Huawei, yeni MatePad Mini tabletin kompakt olacağını söylüyor. Yeni bir rapor, tabletin yaklaşık 260 gram ağırlığında, 5 mm'den biraz daha kalın olacağını söylüyor. Tabletin parlama önleyici ekranlı bir sürümü de olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.