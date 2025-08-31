Giriş
    iPad Mini'nin yeni rakibi: Huawei MatePad Mini 4 Eylül'de geliyor

    Huawei, yakında çıkacak kompakt üst düzey tabletinin tanıtım tarihini ve adını doğruladı. MatePad Mini, üçe katlanan Mate XT'lerle birlikte piyasaya sürülecek.  

    Huawei MatePad Mini tanıtım tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda RedMagic Astra ve Redmi K Pad gibi, Apple’ın iPad Mini modeline birçok alternatif gördük. Huawei de 4 Eylül’de yeni kompakt tableti MatePad Mini’yi piyasaya süreceğini duyurdu.

    Huawei MatePad Mini, 4 Eylül'de tanıtılacak

    Huawei MatePad Mini, 16:10 en boy oranı, 120 Hz yenileme hızı sunan 8.8 inç ekran ile gelecek. Ekran, delik çentikli ve ultra ince çerçevelere sahip. Tabletin Huawei Pura 80 serisindeki işlemci olan Kirin 9020 ile gelmesi bekleniyor. Bu işlemci, 2.5 GHz ana çekirdek, 2.15 GHz performans çekirdekleri ve 1.6 GHz verimlilik çekirdekleri içeriyor. Tablet, 66 W hızlı şarjı destekleyen 6500 mAh bataryadan güç alacak.

    Huawei, yeni MatePad Mini tabletin kompakt olacağını söylüyor. Yeni bir rapor, tabletin yaklaşık 260 gram ağırlığında, 5 mm'den biraz daha kalın olacağını söylüyor. Tabletin parlama önleyici ekranlı bir sürümü de olacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 5 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

