iPad Mini'nin yeni rakibi: Huawei MatePad Mini 4 Eylül'de geliyor

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda RedMagic Astra ve Redmi K Pad gibi, Apple’ın iPad Mini modeline birçok alternatif gördük. Huawei de 4 Eylül’de yeni kompakt tableti MatePad Mini’yi piyasaya süreceğini duyurdu.

Huawei MatePad Mini, 16:10 en boy oranı, 120 Hz yenileme hızı sunan 8.8 inç ekran ile gelecek. Ekran, delik çentikli ve ultra ince çerçevelere sahip. Tabletin Huawei Pura 80 serisindeki işlemci olan Kirin 9020 ile gelmesi bekleniyor. Bu işlemci, 2.5 GHz ana çekirdek, 2.15 GHz performans çekirdekleri ve 1.6 GHz verimlilik çekirdekleri içeriyor. Tablet, 66 W hızlı şarjı destekleyen 6500 mAh bataryadan güç alacak.

Huawei, yeni MatePad Mini tabletin kompakt olacağını söylüyor. Yeni bir rapor, tabletin yaklaşık 260 gram ağırlığında, 5 mm'den biraz daha kalın olacağını söylüyor. Tabletin parlama önleyici ekranlı bir sürümü de olacak.

