Oppo Find X8 serisi, satış hayatına kendi rekorlarını kırarak başladı

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Oppo, 24 Ekim’de Çin’de tanıttığı Find X8 ve Find X8 Pro modelleri ile dikkat çekti. Dimensity 9400 yonga seti ile donatılan bu cihazlar, kasım ayında dünya genelinde daha geniş pazarlarda satışa sunuldu. Find X8 serisinin küresel satış performansı, özellikle Wall Street Journal tarafından yayımlanan bir rapora göre oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koydu.

Çin pazarında da büyük ilgi gören Find X8 serisi, ekim ayındaki lansmanından bu yana 1 milyonun üzerinde satış adedine ulaştı. Bu rakam, Find serisinin aynı dönemdeki en yüksek satış başarısını temsil ediyor. Serinin, Singapur, Tayland, Endonezya, İtalya, İspanya ve Malezya gibi önemli pazarlarda yeni satış rekorları kırdığı belirtiliyor. Bu bölgelerde, Find X8 serisinin ilk satış rakamları, bir önceki modeline kıyasla 1 ila 2 kat artış gösterdi. Özellikle Malezya’da, seri Find serisinin önceki ilk satış performansını geride bırakmayı başardı.

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Canalys tarafından sağlanan veriler, Oppo’nun 500$ üzeri fiyat segmentindeki premium akıllı telefon pazarında, dünya genelinde 14 ülke ve bölgede ilk üç sırada yer aldığını gösteriyor. Oppo’nun birçok Çinli rakibinden farklı olarak agresif fiyatlandırma yerine, ürün inovasyonuna ve kaliteye odaklandığı vurgulanıyor. Bu strateji, markanın sadık bir müşteri kitlesi oluşturmasına ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamasına olanak tanıdı.

Find X8 serisinin başarısının arkasındaki temel nedenler arasında yenilikçi tasarım, üst düzey kamera özellikleri, güçlü performans ve rekabetçi fiyatlandırma yer alıyor. Cihazların ince ve düz ekran tasarımı kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Dimensity 9400 yonga seti, oyun performansını artırırken uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca, yapay zeka destekli fotoğrafçılık ve profesyonel Hasselblad portre modları gibi gelişmiş görüntüleme özellikleri, serinin cazibesini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Find X8 serisinin tasarımı, son dönem iPhone modellerine benzeyen detaylar içeriyor. Özellikle Find X8 Pro’da, iPhone 16 serisinin Kamera Kontrolü’ne benzer şekilde bir fiziksel hızlı tuş bulunuyor. Oppo’nun Ürün Müdürü Pete Lau, Apple kullanıcılarını hedef aldıklarını açıkça ifade etti. Lau, Android markalarının, Apple’ın geniş kullanıcı kitlesi içerisinden kendine yeni müşteriler çekmek için büyük bir fırsata sahip olduğunu belirtti.

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Oppo Find X8 serisi, satış hayatına rekorlar kırarak başladı