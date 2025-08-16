Giriş
    Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, gelişmiş ekran ve güçlü batarya ile geliyor

    Samsung Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra, ince tasarımı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş ekranıyla yeniden sızdırıldı. İşte yeni nesil tabletlerin öne çıkan özellikleri:

    Galaxy Tab S11 Ultra, gelişmiş ekran ve güçlü pil ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung’un merakla beklenen Galaxy Tab S11 serisi, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya başladı. Son sızıntılar, şirketin yeni nesil premium tabletlerinin hem güçlü donanım hem de ultra ince tasarım ile geleceğini ortaya koyuyor.  

    İşte Samsung Galaxy Tab S11 serisinin beklenen özellikleri:

    Serinin en dikkat çeken modeli Galaxy Tab S11 Ultra, 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı, yüksek çözünürlük ve parlaklık sayesinde kullanıcılar üst düzey bir görsel deneyim yaşayacak. Tabletin kalbinde MediaTek’in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400+ bulunurken, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçeneği sunulacağı iddia ediliyor. 11.600 mAh kapasiteli dev batarya, 45 W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım imkânı sağlarken, 5,1 mm kalınlığındaki gövdesiyle incelikte Apple’ın iPad Pro serisine rakip oluyor.

    Galaxy Tab S11 Ultra, gelişmiş ekran ve güçlü pil ile geliyor
    Kamera tarafında ise Galaxy Tab S11 Ultra, arkada 13 MP + 8 MP çift kamera sistemi ve önde 12 MP selfie kamerası ile donatılıyor. Ayrıca WiFi 7, IP68 sertifikası, S Pen desteği, eSIM, Galaxy AI ve One UI 8 gibi yazılımsal ve bağlantı özellikleriyle de dikkat çekecek.

    Serinin temel modeli Galaxy Tab S11 ise 11 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla gelecek. Ultra modeldeki IP68 sertifikası, Dimensity 9400+ çip, eSIM desteği, Galaxy AI entegrasyonu ve hızlı şarj gibi pek çok özellik bu cihazda da bulunuyor. Ancak bu model, 8.400 mAh kapasiteli bataryası ve WiFi 6E desteğiyle biraz daha kompakt bir yapı sunuyor. 5,5 mm inceliğe sahip cihaz, son olarak depolama tarafında ise 12 GB RAM ve 256 GB’a kadar alan seçenekleri öne çıkacak.

