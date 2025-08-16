Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, gelişmiş ekran ve güçlü batarya ile geliyor

İşte Samsung Galaxy Tab S11 serisinin beklenen özellikleri:
Serinin en dikkat çeken modeli Galaxy Tab S11 Ultra, 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı, yüksek çözünürlük ve parlaklık sayesinde kullanıcılar üst düzey bir görsel deneyim yaşayacak. Tabletin kalbinde MediaTek’in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400+ bulunurken, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçeneği sunulacağı iddia ediliyor. 11.600 mAh kapasiteli dev batarya, 45 W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım imkânı sağlarken, 5,1 mm kalınlığındaki gövdesiyle incelikte Apple’ın iPad Pro serisine rakip oluyor.
Serinin temel modeli Galaxy Tab S11 ise 11 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla gelecek. Ultra modeldeki IP68 sertifikası, Dimensity 9400+ çip, eSIM desteği, Galaxy AI entegrasyonu ve hızlı şarj gibi pek çok özellik bu cihazda da bulunuyor. Ancak bu model, 8.400 mAh kapasiteli bataryası ve WiFi 6E desteğiyle biraz daha kompakt bir yapı sunuyor. 5,5 mm inceliğe sahip cihaz, son olarak depolama tarafında ise 12 GB RAM ve 256 GB’a kadar alan seçenekleri öne çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek