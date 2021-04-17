Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı Enco Buds ortaya çıktı

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Oppo'nun en geç Nisan sonuna kadar Enco Buds isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıtması bekleniyor. Mobil sektörün güvenilik bilgi kaynaklarından biri olan Evan Blass, cihazın yüksek kaliteli görsellerini yayınladı.

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Oppo Enco Buds görünüm olarak piyasadaki mevcut Enco W11'e çok benziyor. Yeni modelde mikrofon deliklerinin şekli değişirken şarj kutusunun üzerine sağ ve sol kulaklığın yerlerini belirten R ve L harflerinin eklendiğini görüyoruz.

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Bluetooth 5.2 desteğiyle gelecek

Evan Blass tarafından yayınlanan görüntüler Oppo Enco Buds'ı beyaz renkte gösteriyor. Kablosuz kulaklığın teknik özellikleri konusunda neredeyse hiçbir bilgi yok. Şu an için sadece Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyeceğini biliyoruz.

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Oppo Enco Buds'ın şarj kutusu açıldığında, telefon ekranında kulaklık bağlantısı arayüzü görünecek. Ancak bu özelliğin sadece Oppo markalı cihazlara özel olup olmayacağı bilinmiyor. Geri kalan tüm detayları öğrenebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

https://twitter.com/evleaks/status/1383102724334628865

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